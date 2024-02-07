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Определились два финалиста Кубка Азии-2023

Новости футбола Сегодня, 12:46
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Определились два финалиста Кубка Азии-2023 Getty

Определились два финалиста Кубка Азии-2023. Кубок разыграют сборные Иордании и Катара. Финальный матч пройдет в субботу, 10 февраля.

В первом полуфинальном матче Кубка Азии Иордания сыграла против Южной Кореи. После перерыва Иордания смогла выйти вперед уже на 53-й минуте. Затем они удвоили преимущество на 66-й минуте. Иордания сенсационно победила Южную Корею и вышла в финал. Во втором полуфинале Катар победил Иран со счетом 3:2 и стал вторым финалистом Кубка Азии.

Катар и Иордания не так часто проводили очные матчи. В крайних пяти встречах Катар одержал четыре победы и однажды сыграл вничью. Последний раз Иордания побеждала катарцев еще в 2008 году в товарищеском матче. Что касается официальных матчей, то иорданцы одерживали победу еще в 2004 году.

Кстати, именно катарцы являются действующими чемпионами турнира, поэтому они могут повторить достижение. А Иордания впервые в своей истории поборется за титул. До этого, лучшим их достижением был выход в четвертьфинал в 2004. Также, нападающий сборной Катара Альмоез Али является одним из лучших в истории Кубка Азии, на его счету 12 забитых.

Финальный матч Кубка Азии-2023 между Катаром и Иорданией пройдет в субботу, 10 февраля, на стадионе Лусаил Айконик. Игра начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени.

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