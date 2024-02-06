Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023

В первом полуфинальном матче Кубка Азии Иордания сыграла против Южной Кореи. Игра прошла во вторник, 6 февраля, и должна была определить финалиста.

В первой половине Южная Корея больше владела мячом, однако, в атаке острее и эффективнее были именно иорданцы. Они нанесли 12 ударов в сторону ворот и четыре в створ. Корейцы, в свою очередь, не смогли ни разу пробить в створ.

После перерыва Иордания смогла выйти вперед уже на 53-й минуте, Аль-Наимати стал автором гола, с передачи Аль-Тамари. Южная Корея снова больше владела мячом, но в атаке они снова ничего не могли создать. Иордания удвоила преимущество на 66-й минуте. На этот раз Аль-Тамари отметился забитым голом.

В итоге, этот мяч поставил точку в первом полуфинале. Иордания сенсационно победила Южную Корею и вышла в финал.

Кубок Азии. 1/2 финала

Иордания - Южная Корея - 2:0

Голы: 1:0 - 53 Аль-Наимати, 2:0 - 66 Аль-Тамари