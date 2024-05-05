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Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 02:58
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур. Ориентировочные составы и последние новости Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

Центральным матчем 36-го тура Английской Премьер-лиги станет встреча Ливерпуля и Тоттенхэма.

После не самых утешительных результатов Ливерпуль уже прощается с шансами на чемпионство. Скорее всего Юрген Клопп покинет команду лишь с одним трофеем – Кубком футбольной лиги. После ничьи с Манчестер Юнайтед мерсисайцы проиграли Кристал Пэлас и Эвертону, а также вылетели из Лиги Европы. От текущего лидера – Арсенала, их отделяет восемь очков имея игру в запасе, но до конца сезона осталось всего три игры.

Тоттенхэму выпала довольно сложная судьба под конец сезона. Он не участвует в чемпионской гонке, но имеет на неё огромное влияние. В пяти последних турах Шпоры сыграют с тремя лидерами – Аресналом, Ливерпулем и Манчестер Сити. Матч с Канонирами они уже провели, при чем потерпели поражение 2:3. Команда Постекоглу занимает пятую строчку и имеет все шансы на поднятие выше и возможность принять участие в Лиге чемпионов, но Астон Вилла также демонстрирует отличные результаты и не собирается уменьшать свой отрыв в семь очков.

Обе команды подходят к матчу с огромными потерями. У Ливерпуля до сих пор в лазарете находятся Диогу Жота, Жоэль Матип и Тиагу, а Вирджил Ван Дейк с травмой щиколотки продолжает восстанавливается и возможность его выхода на поле остается под вопросом. У Тоттэнхема стоит отметить отсутствие Тимо Вернера, Бена Дэвиса и Иенома Удоги, которые имеют различные травмы.

В преддверии матча главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп в пятницу сам сказал о том, что участие Ван Дейка остается под вопросом:

«Вирджил еще не был [на командных тренировках] всю неделю. Он, вероятно, примет участие в сегодняшних командных тренировках. Поэтому нам нужно посмотреть, что мы можем там сделать».

Выступая перед журналистами тренер Тоттенхэма Анге Постекоглу сказал, что для Ливерпуля это очень важный матч и они будут бороться за очки:

«Это тяжелая игра, большая игра. Очевидно, они все еще борются за титул. Для нас это еще одно большое испытание. За последние недели мы побывали на некоторых довольно сложных стадионах, и это еще один хороший шанс для нас оценить, где мы находимся.

Играя на «Энфилде», они все равно будут верить, что участвуют в гонке за титул, и это правильно. Если две других лучшие команды потерпят неудачу, они смогут вернуться на вершину. Это последние несколько игр Юргена на «Энфилде», и я уверен, что они захотят устроить хорошее шоу.Для нас это будет большим испытанием».

Каждый из коллективов приложит все усилия в борьбе за очки и наверняка тренеры используют своих сильнейших игроков.

Ориентировочный состав Ливерпуля

Алиссон – Роберстон, ван Дейк, Конате, Александр-Арнольд – Собослай, Эндо, Макаллистер – Диас, Нуньес, Салах

Ориентировочный состав Тоттенхэма Хотспур

Викарио – Роял, ван де Вен, Ромеро, Порро – Сарр, Биссума – Ришарлисон, Мэддисон, Кулушевски– Сон Хын Мин

Напомним, что матч пройдет на «Энфилде» сегодня, 5 мая. Начало поединка запланировано на 17:30 по среднеевропейскому времени.

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