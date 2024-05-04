Шансы есть даже тогда, когда их нет! Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Ливерпуль и тотал больше 2,5 Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Воскресную программу 36-го тура Английской Премьер-Лиги закроет топ-поединок на "Энфилде", где местный Ливерпуль примет Тоттенхэм. Стоит ли ждать очередной осечки от "красных"? Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Ливерпуль

Пожалуй, по-другому видел свой последний сезон у руля команды Юрген Клопп. Ещё зимой казалось, что у Ливерпуля отличный шанс взять сразу несколько трофеев, однако сейчас всё очень похоже на то, что единственной значимой победой станет выигрыш Кубка Лиги. Ливерпуль провалил последние матчи в рамках Премьер-Лиги и уже уступает лидирующему Арсеналу пять очков, а от Манчестер Сити отстаёт на 4 очка. За три матча до конца сезона шансы догнать "канониров" и "горожан" выглядят чисто теоретическими. В последнем туре "красные" сыграли вничью 2:2 с Вест Хэмом, а перед этим были поражения от Эвертона (0:2) и Кристал Пэлас (0:1).

Тоттенхэм

"Шпоры" мечтают о возвращении в Лигу чемпионов, однако судя по всему в текущем сезоне эта мечта не осуществится. Отставание от Астон Виллы насчитывает шесть очков, однако у Тоттенхэма есть матч в запасе. Успокаивает поклонников и тот факт, что на пятки команде не наступают конкуренты и путёвка в Лигу Европы уже практически в руках "шпор". На минувших выходных Тоттенхэм проиграл в дерби Челси со счётом 0:2. Это поражение стало уже третьим кряду для "петушков". Тоттенхэм имеет 4-матчевую безвыигрышную серию на выезде в рамках Премьер-лиги (1 ничья и 3 поражения).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Тоттенхэм обыграл Ливерпуль в родных стенах со счётом 2:1

Ливерпуль пропускает в восьми подряд встречах в АПЛ.

До поражения от «Кристал Пэлас» «Ливерпуль» имел 28-матчевую беспроигрышную серию на своем поле в чемпионате (22 победы и 6 ничьих).

Как минимум три мяча забивалось в 15 из 16 последних игр «Тоттенхэма» в АПЛ.

Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля, оценивая победу Ливерпуля коэффициентом 1.49. Как уже было сказано, Ливерпуль пропускает в восьми матчах подряд. Учитывая это, наша ставка «Победа Ливерпуля и Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.73.

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