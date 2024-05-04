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Главная Прогнозы Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля

Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Ливерпуль - Тоттенхэм прогноз Фото: https://liverpooloffside.sbnation.com/ Автор - John Powell
Ливерпуль Ливерпуль
Премьер-лига Англия 05 мая 2024, 11:30 Ливерпуль - Тоттенхэм
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Англия, Liverpool, Энфилд
Тоттенхэм Тоттенхэм
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.66
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

В центральном матче 36 тура АПЛ между собой сыграют Ливерпуль – Тоттенхэм. Эксклюзивный прогноз на это событие подготовлен экспертами Dailysports.

Ливерпуль

В этом сезоне за Ливерпуль болело много даже нейтральных фанатов, хотелось красивого ухода Клоппа, но чемпионат команда не выиграет,клуб только третий, отставая от Арсенала на 5 очков, а есть еще Мансити, имеющий на 4 балла больше и игру в запасе. «Мерсесайдцы провалили отрезок в апреле, чем испортили весь сезон, команда вылетела из Лиги Европы, уступив Аталанте, а также одержала всего одну победу в пяти встречах чемпионата.

В последнем туре Ливерпуль не смог одолеть в гостях Вест Хэм – 2:2, практически похоронив мечты о титуле, многим тот мат запомнился перепалкой Салаха и Клоппа, в раздевалке здесь явно не все гладко.

Тоттенхэм

Основная цель «шпор» в этом сезоне, финишировать в топ-4, команда сильно усложнила себе задачу, выдав серию из трех поражений, пока Тоттенхэм пятый, отстает от Астон Виллы на 7 очков, имея игру в запасе. В последнем туре команда уступила в лондонском дерби Челси со счетом 0:2, это практически прощание с Лигой Чемпионов, ведь добраться до первого квартета можно только с помощью конкурентов.

Конечно, команда сейчас расстроена, да и календарь был сложным, в таком состоянии будет тяжело оказать достойное сопротивление на «Энфилде».

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Битва первого круга этих команд завершилась победой Тоттенхэма со счетом 2:1, благодаря автоголу Матипа на 90+6 минуте, причем Ливерпуль доигрывал встречу вдевятером.
  • В последних семи очных встречах, соперники обменивались забитыми мячами.
  • На своем поле Ливерпуль потерпел только одно поражение в текущем сезоне АПЛ, 13 выиграл и трижды сыграл вничью.

Ливерпуль – Тоттенхэм Прогноз

Обе команды не в оптимальной форме, а также далеки от своих целей, Ливерпуль фаворит за счет фактора своего поля, на «Энфилде» сложно любой команде. Букмекеры не сомневаются в высокой результативности этой встречи, на этот раз мы согласимся, возьмем ставку тотал больше 3,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 3,5
Коэф.: 1.66
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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