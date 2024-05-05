Бивол получил нового соперника. Вместо чемпиона им станет второй обязательный претендент
Вчера мы сообщали о том, что бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе отменен. Артур Бетербиев получил травму мениска и не сможет выйти на ринг минимум до сентября.
В связи с этим организатор турнира Турки Аль аш-Шейх начал срочный поиск замены Бетербиеву в пару Дмитрию Биволу.
И нового боксёра нашли очень быстро. Им стал непобедимый спортсмен из Ливии Малик Зинад (22-0, 16 КО). Об этом сообщил известный инсайде Майкл Коппинджер.
«Бивол проведет защиту своего титула WBA в полутяжелом весе против ливийца Малика Зинада 1-го июня в Эр-Рияде, после отказал Артура Бетербиева. Об этом Турки Аль аш-Шейх сообщил ESPN. Бой Деонтей Уайлдер и Чжан Чжилей, участники турнира Matchroom-Queensberry 5 на 5, станет главным событием».
Зинада нельзя назвать известным бойцом, но благодаря победе над новозеландцем Джеромом Пампеллоном, он стал вторым обязательным претендентом на чемпионский титул по версии IBF.
Отметим, что в предстоящем вечере бокса также сменился главный бой. Вместо боя за титул абсолютного чемпиона им станет решающий поединок шоу Эдди Хирн против Фрэнка Уоррена. Это будет схватка между топ-нокаутёрами хэвивейта Деонтеем Уайлдером из США и Чжаном Чжилеи из Китая.