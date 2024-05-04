Бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе отменен. Известна причина

Бой за титул абсолютного чемпиона в полутяжелом весе, который должен был пройти 1 июня в Эр-Рияде, Саудоаская Аравия, между действующим чемпионом Артуром Бетербиевым и претендентом Дмитрием Биволом был отменен.

Причиной этому стала травма мениска у Бетербиева, который нуждается в операции. Точно известно, что он не сумеет вернуться на ринг минимум до сентября, но сопромоутер боксёра утверждает, что они сделают всё возможное, чтобы Бетербиев вернулся на ринг до конца текущего года.

На данный момент Биволу подыскивается новый соперник, так как его бой за титул чемпиона был главным событием вечера бокса, и организаторы турнира не готовы менять дату. Инвестор этого турнира Турки Аль аш-Шейх уведомил, что Бивол выступит в шоу и ему срочно ищут нового соперника.

Также в этот день в Эр-Рияде состоится супершоу 5х5: Queensberry vs Matchroom или же Фрэнк Уоррен против Эдди Хирна. Главный поединок этого соперничества — бой в лимите хэвивейта между двумя топ-нокаутёрами дивизиона. Чжан Чжилеи из Китая сразится с американцем Деонтеем Уайлдером.