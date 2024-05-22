Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится

Скандальный экс-чемпион мира в хэвивейте Дэвид Хэй высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, а также высказал мнение, что реванш между боксерами не состоится.

"Какой это был бой! Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Я не ожидал, что Усик проведет такой бой, что он сможет так боксировать с Фьюри. Украинец весь бой не давал расслабиться, как и обещал. Нокдаун в девятом раунде закрепил победу Усика.

Если веревки не дают вам упасть, это нокдаун? Ну тогда Тайсон был в нокдауне 3-4 раза в 9-м раунде, но какое это имеет значение сейчас, он победил того, кто должен был победить. Усик теперь легенда. Я считаю, что матч-реванш между боксерами не состоится, это мое мнение", — заявил Хэй на своем аккаунте в X.