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Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится

Новости бокса Сегодня, 14:20
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Фото: Getty Images

Скандальный экс-чемпион мира в хэвивейте Дэвид Хэй высказался о поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, а также высказал мнение, что реванш между боксерами не состоится.

"Какой это был бой! Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Я не ожидал, что Усик проведет такой бой, что он сможет так боксировать с Фьюри. Украинец весь бой не давал расслабиться, как и обещал. Нокдаун в девятом раунде закрепил победу Усика.

Если веревки не дают вам упасть, это нокдаун? Ну тогда Тайсон был в нокдауне 3-4 раза в 9-м раунде, но какое это имеет значение сейчас, он победил того, кто должен был победить. Усик теперь легенда. Я считаю, что матч-реванш между боксерами не состоится, это мое мнение", — заявил Хэй на своем аккаунте в X.

Напомним, 18 мая раздельным решением судей Усик одержал победу над британцем и стал обладателем поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO. Украинец стал первым абсолютным чемпионом в хэвивейте за 25 лет.

Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде. Команда Фьюри уже подтвердила, что реванш состоится.

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