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Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Борац Баньялука - Зриньски прогноз bljesak.info
Борац Баньялука Борац Баньялука
Кубок Боснии и Герцеговины 23 мая 2024, 12:00 Борац Баньялука - Зриньски
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- : -
Босния и Герцеговина,
Зриньски Зриньски
Обзор H2H Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Зриньски не проиграет
Коэф.: 1.65
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В четврг, 23 мая, мы узнаем имя команды, которая станет обладателем Кубка Боснии и Герцеговины сезона-2023/24. Борац дома в ответном матче финала сыграет против Зринськи. Первая игра завершилась победой Зринськи 1:0. Начало матча в 18:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Борац

Независимо от результата финала, Борац Баня Лука уже может считать этот сезон крайне успешным. Борац третий раз в своей истории, и впервые с 2021 года, стал чемпионом Боснии и Герцеговины. За тур до финиша Премьер-лиги он опережает Зринськи на 4 очка.

После первого матча финала Борац одержал две победы в Премьер-лиге. Сначала он разгромил Тузла Сити со счетом 6:2, а после этого в зрелищной игре переиграл 4:3 Игман Конжиц. Серия Бораца без поражений в Премьер-лиге длится уже 8 матчей.

Зринськи

Зринськи, который в минувшем сезоне стал чемпионом Боснии и Герцеговины, в этом году уже гарантировано финишировал на втором месте. Фатальным для Зринськи стал отрезок с 17 февраля по 10 марта, когда он в 4 матчах набрал лишь 5 очков и позволил Борацу уйти в отрыв.

После этого Зринськи выдал победную серию из 10 матчей в Премьер-лиге подряд, но так и не смог догнать лидера. После первого финального матча Кубка Боснии и Герцеговины Зринськи обыграл ГОСК Габела со счетом 4:0 и справился с Тузла Сити 4:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Борац лишь 1 раз в своей истории выигрывал Кубок Боснии и Герцеговины. На счету Зринськи две победы в этом турнире.
  • В текущем сезоне Премьер-лиги эти команды обменялись победами и 1 раз сыграли вничью.

Прогноз на матч Борац – Зринськи

Борац провел очень сильный сезон, но Зринськи находится в невероятной форме, и в их поражение я не верю. Моя ставка – Х2.

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Прогноз на матч Зриньски не проиграет
Коэф.: 1.65
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