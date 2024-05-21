Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Швейрация Коэф.: 1.49 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во втором четвертьфинальном матче Чемпионата мира по хоккею 2024, который сейчас проходит в Чехии, сборная Швейцарии сыграет против Германии. Игра состоится в четверг, 23 мая, и начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Швейцария

Швейцарцы заняли второе место в своей группе А. Швейцария показала очень классный хоккей на групповой стадии. Сборная очень хорошо подстраивается под своих соперников. Швейцария умеет играть как с позиции силы, так и вторым номером. Это подтверждается и статистикой заброшенных и пропущенных шайб. Швейцарцы пропустили всего 12 голов, что является наименьшим на турнире, и забросили 29 - четвертый показатель группового этапа. В группе Швейцария проиграла только в одной игре - Канаде 2:3, но матч получился довольно равным, однако подвела дисциплина.

Германия

Немцы являются действующими вице-чемпионами мира. В 2023 году они дошли до финала, где проиграли Канаде со счетом 2:5. На нынешнем форуме Германия также показывает хорошие результаты. В своей группе потерпели только два поражения - это были матчи против фаворитов турнира Швеции и США. Во всех остальных играх немцы одержали победу в основное время. Кроме этого, они имеют одну из лучших атак турнирную.

В семи матчах Германия забросила 34 шайбы - третий показатель среди всех команд. Однако, среди всех сборных, которые прошли в плей-офф, именно Германия пропустила больше всех - 24 шайбы. Как видим, немцы показывают очень веселый и интересный хоккей. Они сами играют и дают это делать другим.

Интересные факты о матче и история личных встреч

На прошлом Чемпионате мира сборная Швейцарии и Германии играли как раз в четвертьфинале. Тогда немцы обыграли соперников со счетом 3:1.

Сборная Германии демонстрирует очень хорошую форму - четыре победы в основное время подряд. Швейцария, в свою очередь, выиграла восемь из девяти крайних матчей.

Швейцария забрасывает минимум две шайбы в восьми последних матчах. Германия отмечается двумя или более голами в четырех играх.

Швейцария – Германия прогноз

Матч между сборными Швейцарии и Германии - это игра довольно равных команд. Однако, на этом турнире швейцарцы демонстрируют более зрелый и спокойный хоккей. Немцы очень веселая команда, но в плей-офф, преимущественно, такие коллективы надолго не задерживаются. Таким образом, мл, ставка на победу Швейцарии с коэффициентом 1,49.

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