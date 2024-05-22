Вчера легендарный полузащитник Реала Мадрид Тони Кроос удивил своим решением завершить карьеру в 34 года. Евро-2024 станет последним турнирном в карьере этого футболиста.

А уже сегодня Кроос рассказал, где он будет жить после завершения карьеры. По словам футболиста, он не планирует возвращаться в Германию и останется в Мадриде.

“Это непростое решение - покинуть клуб всей моей жизни, но здесь я обрел дом. Я остаюсь в Мадриде, чтобы жить здесь”, – цитирует Крооса MadridZone.

Кроос перешел в Реал Мадрид из Баварии еще летом 2014 года. За 10 лет в клубе он сыграл 463 матча, забил 28 голов и сделал 98 ассистов.

34-летний футболист завершал карьеру в сборной Германии еще после Евро-2020, но Юлиану Нагельсманну удалось убедить Крооса вернуться длч участия в домашнем чемпионате Европы.