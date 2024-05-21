Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 3,5 Коэф.: 1.81 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В четверг, 23 мая, начинается плей-офф Чемпионата мира по хоккею 2024, который проходит в Чехии. В первой игре четвертьфинала Канада сыграет против Словакии. Матч начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Канада

Сборная Канады заняла первое место в группе А. Они показали очень хороший хоккей, не потерпев ни одного поражения. В семи играх - пять побед в основное время и две в овертайме. В матче с Австрией произошел настоящий триллер, Кленовые выигрывали 6:1, но в третьем периоде австрийцы забросили пять шайб и со счетом 6:6 игра перешла в овертайм. После этой игры Канада играла немного прагматичнее и спокойнее. Следующие победы уже не были такими результативными, но все равно уверенные. За групповой этап Канада забросила 32 шайбы и пропустила 18.

Словакия

Словаки привезли на турнир очень неплохой состав - девять представителей НХЛ. Однако, групповой этап Чемпионата мира они провели не очень убедительно и стабильно. Они проиграли в первой игре Германии, хотя считались фаворитами, также уступили Латвии и шведам. Лучший матч был с США, они одержали победу в овертайме 5:4. В общем, групповой этап получился довольно нестабильным, но выход в плей-офф вполне закономерен. Словакия пропустила 23 шайбы и забросила 26.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний очный матч между Канадой и Словакией дошел до серии буллитов, где точнее были Кленовые - 2:1.

Словакия не проигрывает в основное время в 6 из последних 8 матчей. Команда Канада одержала победу в основное время в 8 из последних 11 матчей.

Канада не проигрывает в основное время в течение последних 7 матчей.

Канада пропускает 2 и менее шайб в 7 из последних 11 матчей. Словакия забивает более 2 шайб в 6 из последних 8 матчей.

В семи матчах группового этапа Чемпионата мира Канада забрасывает минимум три шайбы.

Канада – Словакия прогноз

Канада очевидный фаворит этой игры. Они имеют очень хорошую и прагматичную игру. Кленовые могут в определенный момент набрать обороты, а в определенный немного отпустить игру. Словакия, в свою очередь, довольно нестабильная команда, которая имеет неплохой состав. Плей-офф Чемпионата мира - это всего один матч, поэтому здесь может произойти многое.

Однако, я не думаю, что Канада отдаст эту игру. Кленовые имеют хорошую атаку и реализацию, поэтому я думаю, что они продолжат свою тенденцию - забрасывать минимум три гола за матч. Моя ставка - индивидуальный тотал Канады больше 3,5 с коэффициентом 1,81.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram