Неожиданно. Назван главный кандидат на пост тренера Челси
Наставник Лестер Сити Энцо Мареска является приоритетным кандидатом на пост главного тренера Челси. Такой информацией на своем сайте поделился итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Отмечается, что Порту также проявляет интерес к специалисту, а Челси ценит Мареску за его тактический подход и недавние достижения. Лестер готов к потенциальному уходу тренера, в его контракте предусмотрена сумма отступных в размере 10 миллионов евро.
Напомним, что под руководством Марески Лестер вернулся в АПЛ по итогам сезона 2023-24.
Главный тренер Маурисио Почеттино покинул Челси по соглашению сторон. Руководство и аргентинец провели встречу, после которой, стороны пришли к выводу, что лучше разорвать действующее соглашение.
Одним из кандидатов на замену Почеттино является главный тренер Борнмута Андони Ираола. Также Челси рассматривает тренера сенсационного Ипсвича Кирана МакКенну и Себастьяна Хеннеса из Штутгарта.