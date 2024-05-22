Тренер Борнмута может пойти на повышение в именитый клуб АПЛ

Главному тренеру Борнмута Андони Ираоле в минувшем сезоне АПЛ удалось повторить одно из лучших достижений в истории клуба – 12-ое место чемпионата. Потому не мудрено, что на фоне таких результатов на него обратили внимание именитые коллективы.

Как сообщает HITC, 41-летний специалист является одним из лидеров на то, чтобы стать преемником Маурисио Почеттино в Челси. Правда, отмечается, что недавно продленное соглашение испанца с Борнмутом несколько утрудняет его переезд на «Стэмфорд Бридж».

Ираола как раз таки вписывается в тот формат тренера, который ищет Челси: молодой специалист, который смотрит в будущее и хочет построить долгосрочный проект в клубе. Ещё один кандидат, которого сложно будет пригласить – это Киран МакКенна из Ипсвич Тауна, который, как сообщается, близок к переходу в Брайтон.