Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился

У абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика есть мечта – сыграть в футбол на профессиональном уровне. Не все об этом знают, но ради этого Усик даже подписал контракт с клубом Премьер-лиги Украина Полесье из города Житомир.

Согласно плану, Усик должен был дебютировать за Полесье в официальном матче в концовке сезона, но все испортил перенос боя против Фьюри. Из-за этого Усика не внесли в заявку на вторую половину сезона.

“Согласно пункту 8 статьи 8 Регламента соревнований УПЛ текущего сезона, заявка футболистов на участие в официальных матчах возможна только в течение установленных заявочных периодов. Поскольку последний заявочный период закончился 12 марта, к сожалению, Александр Усик, не находясь в официальной заявке ФК Полесье (Житомир) на этот сезон, не сможет участвовать в официальных матчах команды”, – заявил вице-президент клуба.

Однако существует вероятность, что после реванша против Фьюри, который запланирован на октябрь, Усик все же сможет исполнить свою мечту.

Интересно, что ранее Усик уже успел сыграть за Полесье на товарищеском турнире Winter Cup против клуба Верес Ровно.

На бой против Фьюри Усик даже вышел в костюме в цветах своего футбольного клуба и его названием на спине.