Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат

Килиан Мбаппе ранее заявлял, что хотел бы сыграть за сборную Франции на домашней Олимпиаде-2024. Но позднее стало известно, что Реал Мадрид, куда Мбаппе переходит летом, не собирается его туда отпускать.

По информации L`Equipe, в ситуацию решил вмешаться даже президент Франции Эмманюэль Макрон, который находится в очень хороших отношениях с Мбаппе. Ради этого Макрон провел телефонный разговор с президентом Реала Флорентино Переса, пытаясь его переубедить.

Однако позиция Перес непоколебима. Реал не хочет рисковать здоровьем Мбаппе в самом начале его мадридского пути, поэтому не будет отпускать его на Олимпиаду.

Напомним, в олимпийской сборной играют футболисты возрастом до 23 лет. Однако, согласно регламенту, тренер может заявить трех более возрастных игроков.

Сборная Франции на домашней Олимпиаде сыграет в одной группе против CША, Гвинеи и Новой Зеландии.

Напомним, в понедельник Макрон присутствовал на прощальной вечеринке Мбаппе в Париже.