США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5 Коэф.: 1.78 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В четверг, 23 мая, пройдут игры четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 2024, который сейчас проходит в Чехии. В одном из матчей, США сыграет как раз против хозяев турнирную. Игра начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

США

Американцы не очень удачно начали турнир - два поражения в трех матчах. Однако, в дальнейшем команда набрала очень хороший темп и начала показывать невероятно веселый хоккей. Сборная США является наиболее результативной после группового этапа. Она забросила 37 шайб, причем десять - в ворота Казахстана. Кроме этого, американцы пропустили 16 шайб, также не последний показатель среди всех участников плей-офф.

Кроме этого, у Звездных одна из лучших спецбригад реализации большинства семь голов из 23 попыток - 30,43%, что является третьим показателем турнира. Более того, американцы остаются одной из трех команда, которая ни разу не пропустила играя в меньшинстве. США имеют один из лучших составов турнира и вполне закономерно считают претендентами на золотые награды.

Чехия

Страна, которая принимает нынешний Чемпионат Мира по хоккею. В своей группе Чехия показала довольно неплохой хоккей, но обыграть прямых конкурентов, к сожалению, не получилось. Хотя в первой игре чехи по буллитам выиграли Финляндию 1:0, затем навязали борьбу Швейцарии и Канаде, но таки уступили по буллитам и овертайме соответственно. Несмотря на это, Чехия набрала 16 очков и заняла третье место в группе А.

Сборная демонстрирует хорошую результативность - 26 шайб, неплохую реализацию большинства - четвертое место на турнире (30%) и пропустили всего 14 раз. Довольно крепкая команда, которая показывает хороший хоккей. Они усилиться двумя нападающими НХЛ - Заха и Пастерняк. Они точно помогут команде и навяжут борьбу сопернику.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз США и Чехия играли между собой ровно год назад, также в четвертьфинале Чемпионата мира. Американцы в "сухую" одолели чехов 3:0.

США не проигрывает в основное время в течение последних 6 матчей. Чехия не проигрывает в основное время в течение последних 7 матчей.

США забивает более 2 шайб в 6 матчах подряд. Чехия, в свою очередь, забрасывает минимум три шайбы в последних четырех матчах.

США – Чехия прогноз

Нас явно ждет очень интересный матч между США и Чехией. Обе команды умеют и играют в яркий хоккей, особенно американцы. По моему мнению, нам стоит ждать результативный матч, несмотря на то, что это плей-офф. Моя ставка - тотал больше пяти с коэффициентом 1,78.

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