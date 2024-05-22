EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
США - Чехия прогноз Фото: https://x.com/usahockey
США США
Чемпионат Мира 23 мая 2024, 13:20 США - Чехия
Прага, О2 Арена
Чехия Чехия
Прогноз на матч Тотал больше 5
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В четверг, 23 мая, пройдут игры четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 2024, который сейчас проходит в Чехии. В одном из матчей, США сыграет как раз против хозяев турнирную. Игра начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

США

Американцы не очень удачно начали турнир - два поражения в трех матчах. Однако, в дальнейшем команда набрала очень хороший темп и начала показывать невероятно веселый хоккей. Сборная США является наиболее результативной после группового этапа. Она забросила 37 шайб, причем десять - в ворота Казахстана. Кроме этого, американцы пропустили 16 шайб, также не последний показатель среди всех участников плей-офф.

Кроме этого, у Звездных одна из лучших спецбригад реализации большинства семь голов из 23 попыток - 30,43%, что является третьим показателем турнира. Более того, американцы остаются одной из трех команда, которая ни разу не пропустила играя в меньшинстве. США имеют один из лучших составов турнира и вполне закономерно считают претендентами на золотые награды.

Чехия

Страна, которая принимает нынешний Чемпионат Мира по хоккею. В своей группе Чехия показала довольно неплохой хоккей, но обыграть прямых конкурентов, к сожалению, не получилось. Хотя в первой игре чехи по буллитам выиграли Финляндию 1:0, затем навязали борьбу Швейцарии и Канаде, но таки уступили по буллитам и овертайме соответственно. Несмотря на это, Чехия набрала 16 очков и заняла третье место в группе А.

Сборная демонстрирует хорошую результативность - 26 шайб, неплохую реализацию большинства - четвертое место на турнире (30%) и пропустили всего 14 раз. Довольно крепкая команда, которая показывает хороший хоккей. Они усилиться двумя нападающими НХЛ - Заха и Пастерняк. Они точно помогут команде и навяжут борьбу сопернику.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний раз США и Чехия играли между собой ровно год назад, также в четвертьфинале Чемпионата мира. Американцы в "сухую" одолели чехов 3:0.
  • США не проигрывает в основное время в течение последних 6 матчей. Чехия не проигрывает в основное время в течение последних 7 матчей.
  • США забивает более 2 шайб в 6 матчах подряд. Чехия, в свою очередь, забрасывает минимум три шайбы в последних четырех матчах.

США – Чехия прогноз

Нас явно ждет очень интересный матч между США и Чехией. Обе команды умеют и играют в яркий хоккей, особенно американцы. По моему мнению, нам стоит ждать результативный матч, несмотря на то, что это плей-офф. Моя ставка - тотал больше пяти с коэффициентом 1,78.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 5
Коэф.: 1.78
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Павел Котов - Александр Бублик прогноз АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Павел Котов Коэф.: 1.6 Александр Бублик Рекомендуем Мелбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года