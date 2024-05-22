EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Павел Котов - Александр Бублик прогноз Фото: olympic.kz/ Автор неизвестен
Павел Котов Павел Котов
АТР Лион 23 мая 2024, 06:00 Павел Котов - Александр Бублик
Лион, Лион
Александр Бублик Александр Бублик
Прогноз на матч Тотал больше 21
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

В рамках четвертьфинала грунтового турнира АТР в Лионе состоится поединок между Павлом Котовым и Александром Бубликом. Встреча пройдет в четверг, 23 мая. Начало игры запланировано на 13:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Павел Котов

Котов проводит свой лучший сезон в карьере и перед началом этой недели поднялся на 57-е место в мировом рейтинге, что является его личным рекордом. Однако крутых результатов в 2024-м Павел пока не показывал. Сюда можно отнести только первую победу в матчах турниров серии Большого Шлема.

В Лионе теннисист стартовал с первого раунда и по очереди одолел Педро Качина и Александра Мюллера. Стоит отметить, что в матчах против этих соперников Котов не проиграл ни одного сета.

Александр Бублик

Бублик на год старше своего следующего соперника, но также может занести старт текущего сезона себе в актив. Казахстанский теннисист в начале мая был на 17-й позиции в рейтинге АТР, что тоже было его личным рекордом.

В Лионе Бублик посеян под вторым номером, поэтому стартовал сразу с 1/8 финала. Александр уверенно разобрался с австралийцем Александаром Вукичем в двух партиях — 6:4, 6:2.

Интересные факты и личные встречи

  • Котов только раз в текущем сезоне побеждал в трех играх кряду.
  • Бублик слабо выглядит в этом сезоне на грунте: три победы и столько же поражений.
  • Соперники между собой встречались всего один раз. В 2019-м в Будапеште победу праздновал Бублик.

Павел Котов — Александр Бублик Прогноз

Букмекеры считают фаворитом Котова, но казаха не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, мы увидим равный матч и поставлю на тотал больше 21 гейма.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 21
Коэф.: 1.6
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Клеб де Фут Монреаль - Forge FC прогноз Чемпионшип Канада Сегодня, 19:30 Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Клеб де Фут Монреаль Коэф.: 1.74 Forge FC Рекомендуем Мелбет
Нью-Йорк Рейнджерс - Флорида Пантерз прогноз НХЛ Сегодня, 20:00 Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Нью-Йорк Рейнджерс Коэф.: 1.86 Флорида Пантерз Сделать ставку БетВиннер
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Миннесота Тимбервулвз Коэф.: 1.86 Даллас Маверикс Сделать ставку Лайнбет
Канада - Словакия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Канада Коэф.: 1.81 Словакия Рекомендуем Мелбет
Швейрация - Германия прогноз Чемпионат Мира 23 мая 2024, 09:20 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Швейрация Коэф.: 1.49 Германия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года