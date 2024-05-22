Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 21 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках четвертьфинала грунтового турнира АТР в Лионе состоится поединок между Павлом Котовым и Александром Бубликом. Встреча пройдет в четверг, 23 мая. Начало игры запланировано на 13:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Павел Котов

Котов проводит свой лучший сезон в карьере и перед началом этой недели поднялся на 57-е место в мировом рейтинге, что является его личным рекордом. Однако крутых результатов в 2024-м Павел пока не показывал. Сюда можно отнести только первую победу в матчах турниров серии Большого Шлема.

В Лионе теннисист стартовал с первого раунда и по очереди одолел Педро Качина и Александра Мюллера. Стоит отметить, что в матчах против этих соперников Котов не проиграл ни одного сета.

Александр Бублик

Бублик на год старше своего следующего соперника, но также может занести старт текущего сезона себе в актив. Казахстанский теннисист в начале мая был на 17-й позиции в рейтинге АТР, что тоже было его личным рекордом.

В Лионе Бублик посеян под вторым номером, поэтому стартовал сразу с 1/8 финала. Александр уверенно разобрался с австралийцем Александаром Вукичем в двух партиях — 6:4, 6:2.

Интересные факты и личные встречи

Котов только раз в текущем сезоне побеждал в трех играх кряду.

Бублик слабо выглядит в этом сезоне на грунте: три победы и столько же поражений.

Соперники между собой встречались всего один раз. В 2019-м в Будапеште победу праздновал Бублик.

Павел Котов — Александр Бублик Прогноз

Букмекеры считают фаворитом Котова, но казаха не стоит сбрасывать со счетов. Думаю, мы увидим равный матч и поставлю на тотал больше 21 гейма.

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