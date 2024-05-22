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Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз прогноз Фото: championat.com/ Автор неизвестен
Даллас Старз Даллас Старз
НХЛ 23 мая 2024, 19:30 Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз
Даллас , American Airlines Center
Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Ойлерз
Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.74
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках первого матча полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли состоится поединок между Далласом и Эдмонтоном. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 24 мая. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Даллас Старз

Даллас после весьма сильного регулярного сезона сразу в первом раунде плей-офф получили серьезного соперника в лице действующего чемпиона, Вегас Голден Найтс. Заруба ожидаемо затянулась на все семь матчей, но Старз после двух поражений на старте сумели вырвать путевку во второй раунд.

В борьбе с Колорадо команда выиграла все три выездных матча, что позволило праздновать победу со счетом 4:2. Борьбу за выход в финальную серию снова начнет на своем льду, а в соперниках будет мощный, но не самый стабильный Эдмонтон.

Эдмонтон Ойлерз

Эдмонтон привычно хорошо провел регулярную кампанию, а в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли не заметил сопротивления Лос-Анджелес Кингз. На следующей стадии в борьбе с Ванкувером было уже не так просто.

Ойлерз по ходу серии сумели трижды отыграться, а в седьмом матче вырвали победу благодаря прекрасной игре во втором периоде. Примечательно, что лидер и капитан Эдмонтона Коннор Макдэвид в трех из семи матчей против Кэнакс не набрал ни одного результативного очка.

Интересные факты и личные встречи

  • Старз проиграли только раз в предыдущих пяти матчах.
  • В последних восьми матчах с участием Эдмонтона было забито не менее 5 голов.
  • В матчах регулярного чемпионата перевес на стороне Далласа — 2:1.

Даллас Старз — Эдмонтон Ойлерз Прогноз

Даллас имел на три дня больше для отдыха и подготовки к этой серии. Несмотря на это букмекеры затрудняются назвать фаворита в этой паре. Жду интересного хоккея и ставлю на тотал больше 5.5 голов.

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Прогноз на матч Тотал больше 5.5
Коэф.: 1.74
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