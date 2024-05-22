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(ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси

Новости футбола Вчера, 14:50
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
(ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Dan Mullan/Getty Images

Вчера руководство Челси удивило весь мир своим кадровым решением. После успешного финиша сезона клуб неожиданно отправил в отставку главного тренера Маурисио Почеттино.

А уже сегодня сеть буквально взорвал смешной мультик производства команды Bleacher Report об этом событии. В мультике обыграли то, как владелец Челси Тодд Боэли защищал Почеттино во времена, когда команда занимала 12-е место, но уволил после финиша на шестой позиции.

На данный момент Челси еще не определился с преемником Почеттино. Одним из кандидатов на замену Почеттино является главный тренер Борнмута Андони Ираола. Также Челси рассматривает Энцо Мареску из Лестера, тренера сенсационного Ипсвича Кирана МакКенну и Себастьяна Хеннеса из Штутгарта.

За последние два года Челси потратил на тренеров суммарно 55 миллионов фунтов.

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