(ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси

Вчера руководство Челси удивило весь мир своим кадровым решением. После успешного финиша сезона клуб неожиданно отправил в отставку главного тренера Маурисио Почеттино.

А уже сегодня сеть буквально взорвал смешной мультик производства команды Bleacher Report об этом событии. В мультике обыграли то, как владелец Челси Тодд Боэли защищал Почеттино во времена, когда команда занимала 12-е место, но уволил после финиша на шестой позиции.

Chelsea were bad, then they were good... and then Poch was gone 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8brCbTheh0 — B/R Football (@brfootball) May 22, 2024

На данный момент Челси еще не определился с преемником Почеттино. Одним из кандидатов на замену Почеттино является главный тренер Борнмута Андони Ираола. Также Челси рассматривает Энцо Мареску из Лестера, тренера сенсационного Ипсвича Кирана МакКенну и Себастьяна Хеннеса из Штутгарта.

За последние два года Челси потратил на тренеров суммарно 55 миллионов фунтов.