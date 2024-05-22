Лукман стал автором уникального рекорда для африканских футболистов

Аталанта невероятно начала финальный поединок Лиги Европы против Байера Леверкузен. По итогам первого тайма команда Джан Пьеро Гасперини ведет в счете 2:0.

Оба гола Аталанты забил нигерийский фланговый форвард Адемола Лукман. Тем самым он стал автором абсолютно уникального достижения.

Лукман – первый африканский футболист в истории, который оформил дубль в финальном матче еврокубка.

3 - Ademola Lookman is the third Nigerian player to score in the final of a major UEFA competition, after Alex Iwobi (2019 Europa League) and Joe Aribo (2022 Europa League). Eagles. pic.twitter.com/n1k6MRsTPJ — OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2024

Также Лукман – третий нигериец, который забивал в финале еврокубка. Первым в 2019 году стал Алекс Ивоби, а вторым в 2022 Джо Арибо.

Напомним, Аталанта впервые в своей истории играет в финале еврокубка.