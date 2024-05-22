Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В матче четвертьфинала Чемпионата мира по хоккею 2024, который проходит в Чехии. В центральном матче этой стадии - сборная Швеции сыграет против Финляндии. Игра состоится в четверг, 23 мая, и начнется в 20:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Швеция

Три крунур провели прекрасный групповой этап. Они набрали в семи матчах максимальные 21 очко. Более того, Швеция имеет одну из лучших оборон на турнире, сборная пропустила только девять шайб. Кроме этого, шведы забросили 35 шайб, что является вторым показателем Чемпионата мира. Однако, они показывают не очень хорошие показатели в плане реализации большинства, Три крунур имели 26 попыток, а смогли реализовать только шесть - 23,08% реализации и восьмое место среди всех команд.

Однако, Швеция не пропустила ни одного гола играя в меньшинстве, соперники имели 16 попыток и ни одной не реализовали. Шведы, по мнению букмекеров, сейчас являются главным фаворитом на победу в Чемпионате мира.

Финляндия

Суоми не показывают хороших результатов на Чемпионате мира. Финляндия заняла четвертое место в своей группе, в семи играх она набрала десять очков. На турнире они одержали только три победы на групповом этапе, и то, финны обыграли Великобританию, Норвегию и Данию - одних из главных аутсайдеров турнира. Тем не менее, Финляндия имеет очень хорошую оборону - 14 пропущенных шайб, что является вторым показателем турнира. Однако, среди всех участников плей-офф, Суоми имеет худшее нападение, они забросили только 21 шайбу. Также, из 20 попыток в большинстве, Финляндия реализовала четыре - 20%, что является девятым показателем Чемпионата мира.

В общем, Суоми не показывает очень яркого хоккея, они играют от обороны и, в первую очередь, стараются ломать игру соперникам. На групповом этапе это не очень удавалось, они ни разу не выиграли у прямого конкурента. В плей-офф эти шансы немного больше, ведь это всего один матч, имея хорошую оборону, можно забросить гол и ждать ошибки соперника. По моему мнению, Финляндия не является одним из главных фаворитов на золотые награды, но они точно способны на сенсацию.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последний раз Швеция и Финляндия играли между собой в рамках товарищеского турнира перед Чемпионатом мира. Тогда финны выиграли со счетом 4:3 по буллитам.

Команда Швеция одержала победу в основное время в 7 последних матчах.

Швеция не проигрывает в основное время команде Финляндия в течение последних 7 матчей. Швеция забивает команде Финляндия в 24 из последних 25 матчей.

Швеция – Финляндия прогноз

Матч между сборными Швеции и Финляндии будет очень напряженным. Игры между этими соперниками всегда очень принципиальными, ведь это географические соседи. По моему мнению, матч не будет очень голевым и я поставлю на это. Моя ставка - тотал матча меньше 5 с коэффициентом 1,65.

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