Новак Джокович добыл 1100-ю победу на турнирах ATP
Новости тенниса Вчера, 15:39Кирилл Романенко эксперт Dailysports
Фото: x.com/atptour
Первая ракетка мира Новак Джокович провел первый поединок на грунтовом турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария). Представитель Сербии стартовал с убедительной победы над немецким теннисистом Янником Ханфманном.
Джокович добыл победу в двух сетах - 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час и 30 минут.
Эта победа с ала для Джоковича 1100-й на турнирах серии ATP. Он стал третьим игроком открытой эпохи, достигшим этой строчки.
Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 мая. "Ролан Гаррос", на котором Джокович попытается защитить титул, стартует 26 мая.
Серб выиграл 13 матчей из 18 в текущем сезоне, но не выиграл еще ни один турнир, в котором принимал участие.
ATP-250, Женева
1/8 финала
Новак Джокович - Янник Ханфманн 6:3, 6:3
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