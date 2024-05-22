Новак Джокович добыл 1100-ю победу на турнирах ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович провел первый поединок на грунтовом турнире ATP-250 в Женеве (Швейцария). Представитель Сербии стартовал с убедительной победы над немецким теннисистом Янником Ханфманном.

Джокович добыл победу в двух сетах - 6:3, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час и 30 минут.

Эта победа с ала для Джоковича 1100-й на турнирах серии ATP. Он стал третьим игроком открытой эпохи, достигшим этой строчки.

Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 мая. "Ролан Гаррос", на котором Джокович попытается защитить титул, стартует 26 мая.

Серб выиграл 13 матчей из 18 в текущем сезоне, но не выиграл еще ни один турнир, в котором принимал участие.

MILESTONE REACHED ✅



The moment @DjokerNole recorded his 1100th ATP Tour victory and became the third player in the open era to reach the feat.@genevaopen | #ATPGVA pic.twitter.com/uR5CCQYT98 — ATP Tour (@atptour) May 22, 2024

ATP-250, Женева

1/8 финала

Новак Джокович - Янник Ханфманн 6:3, 6:3