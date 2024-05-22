Феерия от Лукмана. Оценки игроков за матч Аталанта - Байер Леверкузен

Аталанта разбила Байер Леверкузен в финале Лиги Европы - 3:0.

Бергамаски выиграли дебютный в своей истории евротрофей благодаря хет-трику Адемолы Лукмана. Кроме того, это поражение стало первым для “фармацевтов” в этом сезоне.

Согласно оценкам LiveScore, прогнозируемо, лучшим игроком матч был признан его главный герой - Лукман (9.6). Также высокую оценку получил Эдерсон. А вот большинство игроков Байера провалили игру, что отразилось на их рейтингах.

Без существенных отличий оценил игроков и портал Sofascore. Лучшим на поле также был признан автор хет-трика.