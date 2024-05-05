Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира

Сегодня ночью на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, прошел вечер бокса. Главным событием этого турнира стал бой абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО).

С первого раунда претендент пытался пресинговать соперника, но чемпион ожидал именно этого, поэтому отлично работал на контратаках.

В третьем раунде Мунгии еще более активно пошел в атаку и беспощадно наносил удары Альваресу. Но уже в следующем раунде это сыграло против него и во время одной из своих атак он слишком увлекся, пропустил апперкот и упал на ринг.

Still undisputed! Canelo Alvarez drops Jaime Munguia on his way to a UD victory 🇲🇽 #CaneloMunguiapic.twitter.com/2FySwgedFC — BOXRAW (@BOXRAW) May 5, 2024

После нокдауна претендент стал допускать больше ошибок и к концу боя ему можно отдать предпочтение лишь в восьмом раунде, где он хорошо атаковал, а также за размен ударами в девятой трехминутке, но в остальных раундах Альварес его перебивал.

В результате бой продлился все двенадцать раундов и победителя пришлось определять судьям, которые единогласно отдали её действующему чемпиону Саулю Канело Альваресу.

🐐 Canelo Alvarez at age 33:



👑 WBA Super-Welter

👑 WBC Super-Welter

👑 WBO Super-Welter

👑 Ring Super-Welter

👑 WBA Middle

👑 WBC Middle x2

👑 IBF Middle

👑 Ring Middle x2

👑 WBA Super-Mid

👑 WBC Super-Mid

👑 IBF Super-Mid

👑 WBO Super-Mid

👑 Ring Super-Mid

👑 WBO Light-Heavy pic.twitter.com/L0IPVIZzLv — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 5, 2024

КомандаDailysports подготовила для вас все результаты вечера бокса в Лас-Вегасе, с которыми вы можете ознакомится ниже.

Альварес – Мунгиа. Результаты вечера бокса