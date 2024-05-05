Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира
Сегодня ночью на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, прошел вечер бокса. Главным событием этого турнира стал бой абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО).
С первого раунда претендент пытался пресинговать соперника, но чемпион ожидал именно этого, поэтому отлично работал на контратаках.
В третьем раунде Мунгии еще более активно пошел в атаку и беспощадно наносил удары Альваресу. Но уже в следующем раунде это сыграло против него и во время одной из своих атак он слишком увлекся, пропустил апперкот и упал на ринг.
После нокдауна претендент стал допускать больше ошибок и к концу боя ему можно отдать предпочтение лишь в восьмом раунде, где он хорошо атаковал, а также за размен ударами в девятой трехминутке, но в остальных раундах Альварес его перебивал.
В результате бой продлился все двенадцать раундов и победителя пришлось определять судьям, которые единогласно отдали её действующему чемпиону Саулю Канело Альваресу.
КомандаDailysports подготовила для вас все результаты вечера бокса в Лас-Вегасе, с которыми вы можете ознакомится ниже.
Альварес – Мунгиа. Результаты вечера бокса
- Бой за звание чемпиона мира по версиямWBASuper,WBC,IBF иWBO в сперсреднем весе (до 76,2 кг)
Сауль Альварес (61-2-2, 39KO) -UD 12 - Хайме Мунгиа (43-1, 34KO). Канело победил по очкам (117-110, 116-111 и 115-112)
- Бой за титул временного чемпионаWBC в полусреднем весе (до 66,7 кг)
Марио Барриос (29-2, 18KO) -UD 12 - Фабиан Майдана (22-3, 16KO). Барриос уронил Майдану в 3-м раунде, победил по очкам в не очень ярком поединке. Счёт судей: трижды 116-111 в пользу чемпиона
- Бой за титул временного чемпионаWBC в полулёгком весе (до 57,2 кг)
Брэндон Фигероа (25-1-1, 19KO) - КО 9 - Джесси Магдалено (29-3, 18KO). Фигероа выглядел невнятно, долго не мог нащупать свой бой, а затем нокаутировал оппонента ударом по корпусу в 9-м раунде
- Бой за титул чемпиона мира по версииWBAWorldв полусреднем весе (до 66,7 кг)
Эймантас Станёнис (15-0, 9KO) -UD 12 - Габриэль Маэстре (6-1-1, 5KO). ЧемпионWBAWorld Станёнис возобновил выступления и уверенно переработал Маэстре. Счёт судей: 117-111, 118-110 и 119-109
- 10 раундов в первом среднем весе (до 69,9 кг)
Вито Мельницки, мл. (18-1, 12KO) -UD 10 - Рональд Крус (19-4-1, 12 КО). Мельницки дважды ронял Круса, победил единогласным решением судей (99-89, 98-90 и 96-92)
- 10 раундов в первом среднем весе (до 69,9 кг)
Хесус Рамос (21-1, 16KO) - ТКО 9 - Джохан Гонсалес (34-3, 33KO). Рамос уничтожал соперника ударами по корпусу, но тот стойко держался. На всю дистанцию Гонсалеса не хватило — в 9-м раунде он дважды побывал на канвасе, после чего рефери остановил бой
- 8 раундов во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)
Алан Давид Пикассо (28-0-1, 16KO) - ТКО 5 - Дэмьен Васкес (17-4-1, 9KO). Пикассо победил Васкеса техническим нокаутом в 5-м раунде
- 8 раундов во втором среднем весе (до 76,2 кг)
Вильям Скулл (22-0, 9KO) -UD 8 - Шон Хэмфилл (16-2, 10 КО). Скулл победил Хэмфилла по очкам (79-72, 78-73 и 76-75)
- 6 раундов в лёгком весе (до 61,2 кг)
Джулиан Бриджес (5-0, 2 КО) -UD 6 - Жабин Шолле (9-1, 7 КО). В проспект-клэше Бриджес побил Шолле единогласным решением судей (58-56 и дважды 59-55)
- 6 раундов в лёгком весе (до 61,2 кг)
Адриан Торрес (8-0, 6 КО) -UD 6 - Арсен Погосян (3-2-1, 2 КО). Торрес прошёл Погосяна по очкам.Счёт судей: трижды 60-54