EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости бокса Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира

Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира

Новости бокса Сегодня, 03:50
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира Фото: twitter.com/EverythingBoxi2 / Автор неизвестен

Сегодня ночью на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, прошел вечер бокса. Главным событием этого турнира стал бой абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе мексиканца Сауля Канело Альвареса (60-2-2, 39 КО) против соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО).

С первого раунда претендент пытался пресинговать соперника, но чемпион ожидал именно этого, поэтому отлично работал на контратаках.

В третьем раунде Мунгии еще более активно пошел в атаку и беспощадно наносил удары Альваресу. Но уже в следующем раунде это сыграло против него и во время одной из своих атак он слишком увлекся, пропустил апперкот и упал на ринг.

После нокдауна претендент стал допускать больше ошибок и к концу боя ему можно отдать предпочтение лишь в восьмом раунде, где он хорошо атаковал, а также за размен ударами в девятой трехминутке, но в остальных раундах Альварес его перебивал.

В результате бой продлился все двенадцать раундов и победителя пришлось определять судьям, которые единогласно отдали её действующему чемпиону Саулю Канело Альваресу.

КомандаDailysports подготовила для вас все результаты вечера бокса в Лас-Вегасе, с которыми вы можете ознакомится ниже.

Альварес – Мунгиа. Результаты вечера бокса

  • Бой за звание чемпиона мира по версиямWBASuper,WBC,IBF иWBO в сперсреднем весе (до 76,2 кг)
    Сауль Альварес (61-2-2, 39KO) -UD 12 - Хайме Мунгиа (43-1, 34KO). Канело победил по очкам (117-110, 116-111 и 115-112)
  • Бой за титул временного чемпионаWBC в полусреднем весе (до 66,7 кг)
    Марио Барриос (29-2, 18KO) -UD 12 - Фабиан Майдана (22-3, 16KO). Барриос уронил Майдану в 3-м раунде, победил по очкам в не очень ярком поединке. Счёт судей: трижды 116-111 в пользу чемпиона
  • Бой за титул временного чемпионаWBC в полулёгком весе (до 57,2 кг)
    Брэндон Фигероа (25-1-1, 19KO) - КО 9 - Джесси Магдалено (29-3, 18KO). Фигероа выглядел невнятно, долго не мог нащупать свой бой, а затем нокаутировал оппонента ударом по корпусу в 9-м раунде
  • Бой за титул чемпиона мира по версииWBAWorldв полусреднем весе (до 66,7 кг)
    Эймантас Станёнис (15-0, 9KO) -UD 12 - Габриэль Маэстре (6-1-1, 5KO). ЧемпионWBAWorld Станёнис возобновил выступления и уверенно переработал Маэстре. Счёт судей: 117-111, 118-110 и 119-109
  • 10 раундов в первом среднем весе (до 69,9 кг)
    Вито Мельницки, мл. (18-1, 12KO) -UD 10 - Рональд Крус (19-4-1, 12 КО). Мельницки дважды ронял Круса, победил единогласным решением судей (99-89, 98-90 и 96-92)
  • 10 раундов в первом среднем весе (до 69,9 кг)
    Хесус Рамос (21-1, 16KO) - ТКО 9 - Джохан Гонсалес (34-3, 33KO). Рамос уничтожал соперника ударами по корпусу, но тот стойко держался. На всю дистанцию Гонсалеса не хватило — в 9-м раунде он дважды побывал на канвасе, после чего рефери остановил бой
  • 8 раундов во втором легчайшем весе (до 55,3 кг)
    Алан Давид Пикассо (28-0-1, 16KO) - ТКО 5 - Дэмьен Васкес (17-4-1, 9KO). Пикассо победил Васкеса техническим нокаутом в 5-м раунде
  • 8 раундов во втором среднем весе (до 76,2 кг)
    Вильям Скулл (22-0, 9KO) -UD 8 - Шон Хэмфилл (16-2, 10 КО). Скулл победил Хэмфилла по очкам (79-72, 78-73 и 76-75)
  • 6 раундов в лёгком весе (до 61,2 кг)
    Джулиан Бриджес (5-0, 2 КО) -UD 6 - Жабин Шолле (9-1, 7 КО). В проспект-клэше Бриджес побил Шолле единогласным решением судей (58-56 и дважды 59-55)
  • 6 раундов в лёгком весе (до 61,2 кг)
    Адриан Торрес (8-0, 6 КО) -UD 6 - Арсен Погосян (3-2-1, 2 КО). Торрес прошёл Погосяна по очкам.Счёт судей: трижды 60-54
Популярные новости
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола Вчера, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола 03 мая 2024, 16:46 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола 02 мая 2024, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:08 После невероятного матча Месси покорились очередные рекорды МЛС по результативности Новости бокса Сегодня, 04:45 Бивол получил нового соперника. Вместо чемпиона им станет второй обязательный претендент Новости футбола Сегодня, 04:16 Томас Тухель опровергает возможность остаться в Баварии Мюнхен еще на сезон Новости бокса Сегодня, 03:50 Альварес победил Мунгии и защитил абсолютного чемпиона мира Новости футбола Сегодня, 03:23 Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 02:58 Ливерпуль – Тоттенхэм Хотспур. Ориентировочные составы и последние новости Новости MMA Сегодня, 02:26 Пантожа защитил чемпионский титул. Второй бразилец также победил. Результаты турнира UFC 301 Новости футбола Сегодня, 02:12 Это что-то невероятное. Шесть результативных действий Месси приносят очередную победу Интер Майами Новости бейсбола Сегодня, 01:49 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:35 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол Сегодня Шансы есть даже тогда, когда их нет! Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года