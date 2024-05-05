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Пантожа защитил чемпионский титул. Второй бразилец также победил. Результаты турнира UFC 301

Новости MMA Сегодня, 02:26
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Пантожа защитил чемпионский титул. Второй бразилец также победил. Результаты турнира UFC 301 Фото: twitter.com/ufc / Автор неизвестен

Сегодня ночью в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялся турнирUFC 301.

Фанатов смешанных единоборств ждало несколько поединков, главным среди которых был чемпионский бой в наилегчайшем весе(до 56,7 кг) между бразильцем Алешандре Пантожей и претендентом из Австралии Стивом Эрцегом.

Поединок продлился все пять раундов и победителя пришлось определять судьям, которые единогласно отдали ее дейсутвующему чемпиону (48-47, 48-47, 49-46).

Для Пантожи эта победа стала юбилейной в карьере – 30-й, из которых восемь были нокаутом. На его счету шесть поражений и уже две защиты чемпионского титула. Для автралийца это поражение стало лишь вторым в карьере.

В соглавном бою турнира бразилец Жозе Альдо одержал победу над американцем Джонатаном Мартинесом также единогласным решением судей.

UFC 301. Результаты турнира

Основной кард

  • Алешандре Пантожа победил Стива Эрцега единогласным решением и защитил титул чемпиона в наилегчайшем весе (48-47, 48-47, 49-46)
  • Жозе Альдо победил Джонатана Мартинеса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Энтони Смит победил Витора Петрино удушающим приёмом (guillotinechoke) – (Раунд 1, 2:00)
  • Мишель Перейра победил Игоря Потерю удушающим приёмом (guillotinechoke в стойке) – (Раунд 1, 0:54)
  • Кайо Борральо победил Пола Крейга техническим нокаутом (Раунд 2, 2:10)

Предварительный кард

  • Жоандерсон Брито победил Джека Шора техническим нокаутом (остановка доктором из-за сечки на ноге) — (Раунд 2, 3:35)
  • Ясмин Лусиндо победила Каролину Ковалькевич единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Мыктыбек Оролбай победил Элвеса Бренера единогласным решением (29-27, 29-27, 29-27)

Ранний предварительный кард

  • Драккар Клозе победил Жоакима Силву единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Маурисио Руффи победил Джейми Малларки техническим нокаутом (Раунд 1, 4:42)
  • Дион Барбоза победила Эрнесту Карецкайте единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28)
  • Исмаэль Бонфим победил Винса Пичела единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
  • Алессандро Коста победил Кевина Борхаса техническим нокаутом (Раунд 2, 1:35)

На следующих выходных состоится турнирUFCFightNight, где главным боем станет встреча Деррика Льиса с Родригу Насименту Феррейра.

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