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Томас Тухель опровергает возможность остаться в Баварии Мюнхен еще на сезон

Новости футбола Сегодня, 04:16
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Томас Тухель опровергает возможность остаться в Баварии Мюнхен еще на сезон Фото: twitter.com/FCBayern / Автор неизвестен

Разговоры о новом тренере Баварии Мюнхен не перестают утихать. За последнее время от возможности возглавить немецкий клуб отказались уже несколько специалистов, последним из которых стал Ральф Рангник. Руководство Баварии Мюнхен планировало назвать имя приемника Томаса Тухеля в начале мая и пока они ведут переговоры с кандидатами из своего нового шорт-листа.

Фанаты Баварии Мюнхен готовы простить Тухелю провальный сезон в Бундеслиге, но за его неплохие результаты в Лиге чемпионов просят его остаться. Также и некоторые игроки команды выступили за то, чтобы немец остался в тренерском кресле.

Но такую возможность опроверг сам Тухель. Во время общения соSkyDE он сказал, что Бавария Мюнхен ищет нового тренера, а с его судьбой всё ясно.

«С тех пор, как мы договорились о расставании, Бавария усиленно ищет нового тренера. Думаю, возможно, они искали еще до нашего разговора.

Это плохая мотивация, чтобы потом сказать: «Ах, давай ты останешься еще на год». Нет. С моей точки зрения, всё ясно».

Томас Тухель возглавляет Баварию Мюнхен с 24 марта 2023 года. Тогда он сменил Юлиана Нагельсмана. За его период работы в Мюнхене он успел лишь завоевать чемпионский титул прошлого сезона.

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