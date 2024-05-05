После невероятного матча Месси покорились очередные рекорды МЛС по результативности

Во время сегодняшнего матча Интер Майами против Нью-Йорк Ред Буллс Лионель Месси напомнил, кто является главной звездой команды, да и, наверняка, всего футбольного чемпионата Северной Америки. Во время матча он забил один гол и отдал пять результативных передач. В шести голах своей команды он принял участие во всех.

Благодаря такой невероятной игре аргентинец побил сразу два рекорда. Он сделал наибольшее количество результативных передач за один матч. Пять ассистов в МЛС еще не отдавал ни один игрок. Также шесть результативных действий за один матч тоже являются рекордными для МЛС.

Стоит отметить, для большего величия этих рекордов, что они все были побиты за один тайм, ведь Интер Майами забивал лишь второй половине встречи.

Это не первый и, наверняка, не последний рекорд Месси в США. На прошлой неделе он сумел побить рекорд по количеству результативных действий в стартовых семи матчах сезона МЛС. Суммарно на счету аргентинца было шестнадцать результативных действий, что позволило ему обойти Тьери Анри и Карлоса Вела.

После матча главный тренер Интер Майами Херардо Мартино вспомнил предыдущие игры под его руководством с Месси в составе. Напомним, что аргентинский специалист с 2013 по 2014 годы руководил Барселоной, а после этого на протяжении двух лет сборной Аргентины.

«Месси провел исключительные игры в Барселоне, когда я был с ним. Но я также помню полуфинал с Парагваем на Кубке Америки в Чили, где он не забил ни одного гола и по-прежнему оставался лучшим игроком на поле. В Барселоне он провел игру против Валенсии, где мы проигрывали 2:0, а затем выиграли 3:2, благодаря его хет-трику. Был еще один матч против Севильи, где мы проигрывали 0:1, а затем он забил три гола, и мы выиграли 4:1. Я всегда это говорю, и сейчас это излишне, но он всегда делает что-то новое. Трудно будет снова увидеть участие во всех шести голах команды при счете 6:2. Он не является ключевым игроком только из-за этой игры. Он всегда такой. Сегодня связка Месси и Луиса во втором тайме сработала хорошо, как в старые добрые времена. Когда они находят друг друга, команда может поддержать их в игре, а когда мы находим пространство, они очень влияют на игру».

Лионель Месси возглавляет таблицу лучших бомбардиров имея в своём активе десять голов и двенадцать результативных передач. Вторую строчку с таким же количеством взятия ворот имеет Луис Суарес, но у него всего пять ассистов.