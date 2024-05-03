Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В воскресенье, 5 мая, в матче 32-го тура Бундеслиги Айнтрахт во Франкфурте сыграет против Байера Леверкузен. Начало матча в 17:30 по центральноевропейскому времени.

Айнтрахт Франкфурт

Айнтрахт после 31 тура уверенно расположился на шестом месте, которое гарантировано выводит “орлов” в Лигу Европы на следующий сезон. Но есть даже вероятность того, что шестая команда Бундеслиги будет играть в Лиге чемпионов. Для этого нужно, чтобы Боруссия Дортмунд выиграла Лигу чемпионов и финишировала на пятом месте. На данный момент Айнтрахт опережает Хоффенхайм, который идет седьмым, на пять очков. При этом Хоффенхайм в 32-м туре уже сыграл 1:1 с РБ Лейпциг. Текущая форма Айнтрахта оставляет желать лучшего – 1 победа в 5 матчах. В предыдущем туре он проиграл Баварии (1:2) на выезде, а перед переиграл Аугсбург (3:1) и потерпел разгромное поражение от Штутгарта (0:3).

Байер Леверкузен

47 матчей! Ровно столько уже длится абсолютно сумасшедшая беспроигрышная серия Байера в текущем сезоне во всех турнирах. В минувшем туре Бундеслиги Байер проигрывал Штутгарту 0:2, но сумел отыграться, отличившись решающим голом на 90+7. После этого команда Хаби Алонсо играла на выезде первый матч 1/2 финала Лиги Европы, который выиграла со счетом 2:0. О турнирном положении Байера уже все сказанно. Фармацевты впервые в истории стали чемпионами Германии и сейчас проживают самые счастливые для себя моменты.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 15-м туре текущего сезона Байер разгромил Айнтрахт со счетом 3:0.

Айнтрахт выиграл у Байера 5 домашних матчей подряд. В двух предыдущих играх он громил леверкузенцев 5:1 и 5:2.

Начиная с 2018 года, в матчах между этими командами неизменно забивается 2 или больше голов.

Прогноз на матч Айнтрахт Франкфурт – Байер Леверкузен

Коненчо, Байер сделает все возможное, чтобы продолжить серию без поражений, но Айнтрахт является очень серьезным соперником. Моя ставка – забьют обе команды.

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