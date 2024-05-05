Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА
Уже на следующей неделе нас ожидают ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Первый финалист определится уже во вторник ведь Пари Сен-Жермен примет в гостях Боруссию Дортмунд.
Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: что нужно знать о матче?
Пари Сен-Жермен продолжает борьбу за первую в своей истории победу в Лиге чемпионов. Парижский клуб уже практически гарантировал себе очередное чемпионство во внутреннем первенстве и может бросить все силы на международный турнир. Выйдя со второго места группы французы довольно легко прошли Реал Сосьедад (2:0, 2:1), а после этого совершили камбек в противостоянии с Барселоной (2:3, 4:1).
Боруссия Дортмунд добралась до полуфинала Лиги чемпионов, но в Бундеслиге испытывает проблемы. За два матча до окончания текущего сезона у немцев пятая строчка турнирной таблицы и борьба с РБ Лейпциг, который имеет на три очка больше и занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов. Финишировав на первом месте группового этапа Боруссия Дортмунд одолела ПСВ (1:1, 2:0), а после этого также совершила камбек с испанской командой. Ею стал Атлетико Мадрид, который выиграл первый матч 2:1, но после были сильнее немцы (4:2).
Примечательно, что эти конмады уже неоднакротно встречались в текуще сезоне. Обе команды попали в так называемую группу смерти, где кроме них были Милан и Ньюкасл Юнайтед. Тогда ПСЖ в домашнем матче выиграл 2:0, а в Германии поединок закончился вничью 1:1.
Напомним, что первый полуфинальный матч между этими командами, который прошел в Дортмунде закончился минимальной победой Боруссии со счётом 1:0.
Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где состоится матч?
Ответныйматч между Пари Сен-Жермен и Боруссией Дортмундсостоится в Париже на«Парк де Пренс». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения -FAST TV
- Азербайджан - AZ Sport 7
- Болгария - bTV, A1
- Грузия – Silknet
- Израиль - The Sports Channel
- Казахстан - QazSport, Q Sport
- Кыргызстан - Q Sport
- Латвия - Viaplay Latvia
- Литва - Viaplay Lithuania
- Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
- Польша – Polsat
- Таджикистан - Varzish TV
- Туркменистан - AlmaSport TV
- Украина – MEGOGO
- Узбекистан – MTRK
- Эстония - Viaplay Estonia