Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

Уже на следующей неделе нас ожидают ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Первый финалист определится уже во вторник ведь Пари Сен-Жермен примет в гостях Боруссию Дортмунд.

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: что нужно знать о матче?

Пари Сен-Жермен продолжает борьбу за первую в своей истории победу в Лиге чемпионов. Парижский клуб уже практически гарантировал себе очередное чемпионство во внутреннем первенстве и может бросить все силы на международный турнир. Выйдя со второго места группы французы довольно легко прошли Реал Сосьедад (2:0, 2:1), а после этого совершили камбек в противостоянии с Барселоной (2:3, 4:1).

Боруссия Дортмунд добралась до полуфинала Лиги чемпионов, но в Бундеслиге испытывает проблемы. За два матча до окончания текущего сезона у немцев пятая строчка турнирной таблицы и борьба с РБ Лейпциг, который имеет на три очка больше и занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов. Финишировав на первом месте группового этапа Боруссия Дортмунд одолела ПСВ (1:1, 2:0), а после этого также совершила камбек с испанской командой. Ею стал Атлетико Мадрид, который выиграл первый матч 2:1, но после были сильнее немцы (4:2).

Примечательно, что эти конмады уже неоднакротно встречались в текуще сезоне. Обе команды попали в так называемую группу смерти, где кроме них были Милан и Ньюкасл Юнайтед. Тогда ПСЖ в домашнем матче выиграл 2:0, а в Германии поединок закончился вничью 1:1.

Напомним, что первый полуфинальный матч между этими командами, который прошел в Дортмунде закончился минимальной победой Боруссии со счётом 1:0.

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где состоится матч?

Ответныйматч между Пари Сен-Жермен и Боруссией Дортмундсостоится в Париже на«Парк де Пренс». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.