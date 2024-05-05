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Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА

Новости футбола Сегодня, 03:23
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА Изображение: DAZN / Автор неизвестен

Уже на следующей неделе нас ожидают ответные полуфинальные матчи Лиги чемпионов УЕФА. Первый финалист определится уже во вторник ведь Пари Сен-Жермен примет в гостях Боруссию Дортмунд.

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: что нужно знать о матче?

Пари Сен-Жермен продолжает борьбу за первую в своей истории победу в Лиге чемпионов. Парижский клуб уже практически гарантировал себе очередное чемпионство во внутреннем первенстве и может бросить все силы на международный турнир. Выйдя со второго места группы французы довольно легко прошли Реал Сосьедад (2:0, 2:1), а после этого совершили камбек в противостоянии с Барселоной (2:3, 4:1).

Боруссия Дортмунд добралась до полуфинала Лиги чемпионов, но в Бундеслиге испытывает проблемы. За два матча до окончания текущего сезона у немцев пятая строчка турнирной таблицы и борьба с РБ Лейпциг, который имеет на три очка больше и занимает последнее место в зоне Лиги чемпионов. Финишировав на первом месте группового этапа Боруссия Дортмунд одолела ПСВ (1:1, 2:0), а после этого также совершила камбек с испанской командой. Ею стал Атлетико Мадрид, который выиграл первый матч 2:1, но после были сильнее немцы (4:2).

Примечательно, что эти конмады уже неоднакротно встречались в текуще сезоне. Обе команды попали в так называемую группу смерти, где кроме них были Милан и Ньюкасл Юнайтед. Тогда ПСЖ в домашнем матче выиграл 2:0, а в Германии поединок закончился вничью 1:1.

Напомним, что первый полуфинальный матч между этими командами, который прошел в Дортмунде закончился минимальной победой Боруссии со счётом 1:0.

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: когда и где состоится матч?

Ответныйматч между Пари Сен-Жермен и Боруссией Дортмундсостоится в Париже на«Парк де Пренс». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Пари Сен-Жермен – Боруссия Дортмунд: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения -FAST TV
  • Азербайджан - AZ Sport 7
  • Болгария - bTV, A1
  • Грузия – Silknet
  • Израиль - The Sports Channel
  • Казахстан - QazSport, Q Sport
  • Кыргызстан - Q Sport
  • Латвия - Viaplay Latvia
  • Литва - Viaplay Lithuania
  • Молдова - Jurnal TV, MyTV.md
  • Польша – Polsat
  • Таджикистан - Varzish TV
  • Туркменистан - AlmaSport TV
  • Украина – MEGOGO
  • Узбекистан – MTRK
  • Эстония - Viaplay Estonia
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ПСЖ Боруссия Д Лига Чемпионов
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