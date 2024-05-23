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Ричардс Бэй – Стелленбош прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Ричардс-Бей - Стелленбош прогноз x.com/StellenboschFC
Ричардс-Бей Ричардс-Бей
Премьер-лига ЮАР 25 мая 2024, 09:00 Ричардс-Бей - Стелленбош
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Южно-Африканская Республика,
Стелленбош Стелленбош
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 2.13
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В субботу, 25 мая, в матче заключительного тура Премьер-лиги ЮАР Ричардс Бэй дома сыграет против Стелленбош. Начало матча в 15:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Ричардс Бэй

Все идет к тому, что Ричардс Бэй придется играть переходные матчи за право играть в Премьер-лиге ЮАР. Ричардс Бэй занимает 15-е место с отставанием от 14-го на три очка. Чтобы подняться выше, Ричардс Бэй нужно обыграть Стелленбош и рассчитывать, что в параллельной игре Роял АМ проиграл Морока Свэллоуз.

В последнее время Ричардс Бэй находится в хорошей форме – 7 очков в 5 матчах. В минувшей игре эта команда проиграла Кейптаун Сити 1:3, а перед этим была сенсационная победа над Орландо Пайретс и ничья против Полокване Сити.

Стелленбош

Стелленбош находится на пороге исторического достижения. Впервые в своей истории Стелленбош может финишировать на втором месте Премьер-лиги. Ранее наивысшей позицией для них была четвертая. Для этого Стелленбош достаточно просто обыграть Ричардс Бэй. Если набрать три очка не будет, придется смотреть за тем, как играет Орландо Пайретс против Суперспорт Юнайтед. На данный момент Орландо Пайретс отстают лишь на 1 очко.

К игре против Ричардс Бэй Стелленбош подходит с удручающей серией из трех матчей без побед подряд. В минувшем туре он ожидаемо проиграл Мамелоди Сандаунс, а перед этим проиграл Морока Свэллоуз (0:2) и сыграл вничью с Амазулу (0:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В 11-м туре текущего сезона Стелленбош обыграл Ричардс Бэй 2:1.
  • Также в этом сезоне данный команды встречались в полуфинале Кубка ЮАР. Стелленбош выиграл 3:0.
  • В 5 матчах в истории между этими командами на счет Ричардс Бэй только 1 победа.

Прогноз на матч Ричард Бэй – Стелленбош

Стелленбош – более классная команда, а мотивация финишировать вторыми и выйти в Лигу чемпионов КАФ очень высока. Моя ставка – победа гостей.

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Прогноз на матч Победа Стелленбош
Коэф.: 2.13
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