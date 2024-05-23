Кайзерслаутерн – Байер Леверкузен прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 25 мая, станет известно имя команды, которая станет обладателем Кубка Германии сезона-2023/24. В Берлине Байер Леверкузен сыграет против Кайзерслаутерна. Начало матча в 20:00 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Кайзерслаутерн

Никто на старте сезона даже и представить не мог, что Кайзерслаутерн заберется в Кубке Германии настолько высоко. Это огромный успех для команды, которая лишь в концовке сезона спаслась от вылета из Второй Бундеслиги.

В 5 заключительных турах Второй Бундеслиги Кайзерслаутерну удалось набрать 10 очков, что и позволило ему выбрать из зоны вылета. В заключительном туре сезона “красные дьяволы” дома разгромили Айнтрахт Брауншвейг со счетом 5:0.

Можно сказать, что в Кубке Германии Кайзерслаутерну везло с соперниками, ведь единственным соперником из Бундеслиги на пути к финалу был Кельн, который они в 1/16 финала обыграли 3:2. После этого Кайзерслаутерн переиграл Нюрнберг (2:0) и Герту (3:1), а в полуфинале справился с сенсационным Саарбрюкеном (2:0).

Байер Леверкузен

Все рано или поздно подходит к своему завершению. Вот и невероятная серия Байера без поражений, которая длилась 51 матч, завершилась. В финальном матче Лиги Европы команда Хаби Алонсо неожиданно потерпела сокрушительное поражение от Аталанты (0:3).

А вот в Бундеслиге Байер еще в 29 туре оформил первый в своей истории титул чемпионов Германии, а потом стал первой в истории командой, которая прошла весь сезон без поражений. В заключительном туре Байер переиграл Аугсбург 2:1.

В Кубке Германии у Байера был также не самый сложный путь. В полуфинале “фармацевты” разгромили Фортуну Дюссельдорф (4:0), а до этого в сложном матче выбили Штутгарт (3:2). До четвертьфинала все соперники Байера были из низших лиг.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Первый и единственный раз Байер выигрывал Кубок Германии в 1993 году.

Кайзерслаутерн дважды выигрывал Кубок Германии: в 1990 и 1996 годах.

Последний раз эти команды играли друг с другом в 2015 году, когда Байер выиграл в 1/4 финала Кубка Германии в овертайме 2:0.

Прогноз на матч Кайзерслаутерн – Байер

После поражения от Аталанты Байер будет очень зол и сыграет с максимальной концентрацией. Моя ставка – забьет в этом матче только одна команда.

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