Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.63 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Один из поединков 30-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на арене «Джермистон Стэйдиум», где местный клуб Морока Свэллоуз примет Роял АМ. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.

Морока Свэллоуз

"Ласточки" допоследних туров вели борьбу за выживание в элитном дивизионе Южной Африки и в итоге решили задачу. На текущий момент команда занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. От зоны вылета команду отдаляет пять баллов. В 29-ти встречах Морока Свэллоуз оформили только 8 побед, проиграв в 13-ти поединках.

В рамках последнего тура Премьер-Лиги Морока Свэллоуз проводил выездной матч против Суперспорт Юнайтед, в котором уступил со счётом 0:2. Это поражение стало для «ласточек» третьим в крайних пяти турах при двух победах на данном отрезке. В 14-ти домашних поединках Морока Свэллоуз оформила четыре победы при семи поражениях.

Роял АМ

"Твихли Твала" ведёт борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В 29-ти поединках Роял АМ оформил только восемь побед при 15-ти поражениях. С 30-тью очками команда Джона Мадуки занимает 14-е место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, опережая Ричардс Бей из зоны вылета всего на три балла. Судьба

При этом стоит отметить, что Ричардс Бей заметно лучше выглядит сейчас, чем Роял АМ. В рамках последнего тура "Твихли Твала" принимали в родных стенах соседей по подвалу турнирной таблицы Чиппу Юнайтед и разжились только одним очком, сыграв вничью 0:0. В итоге выиграть команда не может в семи встречах кряду, проиграв в пяти случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 0:0 на поле Роял АМ

Ни в одном матче из шести последних в этом противостоянии не сыграла ставка на «Обе забьют»

В восьми матчах этих соперников ни разу не сыграл вариант ставки на «Тотал больше 2.5»

Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз

Несмотря на то, что более мотивированы гости, букмекеры отдают преимущество «ласточкам». На победу хозяев дают коэффициент 2.54. Наша ставка на этот матч «Морока Свэллоуз с форой (0)» с коэффициентом 1.63.

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