Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.74 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Мамелоди Сандаунз заключительный матч 30-го тура чемпионата Южной Африки проведёт в субботу в Претории, где на арене " Lucas Moripe Stadium" примет Кейптаун Сити. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Мамелоди Сандаунз

Команда Рулани Моквены провела отличный сезон и заслуженно финишировала на первой строчке. В 29-ти турах Мамелоди Сандаунз набрали 73очка, не проиграв ни разу в рамках Премьер-Лиги. Это на 23балла больше, чем у идущего на второй позиции Стелленбоша.

В последнем туре Мамелоди Сандаунз проводил выездной матч против ТС Гэлакси, в котором сыграл вничью 1:1. Эта ничья прервала серию Мамелоди Сандаунз из побед, которая насчитывала три поединка. Что касается домашней статистики, то Мамелоди Сандаунз в 14-ти встречах оформил 11-ть побед и лишь в трёх поединках потерял очки, сыграв вничью.

Кейптаун Сити

"Горожане" провалили вторую половину сезона и скатились в турнирной таблице чемпионата Южной Африки со второй строчки на седьмую. От тройки лидеров Кейптаун Сити отделяет в итоге уже семь очков, так что команда банально доигрывает сезон. В 29-ти встречах «горожане» добыли 11-ть побед, проиграв в 9-ти встречах.

На минувших выходных в Премьер-Лиге Кейптаун Сити принимал на своём поле Ричардс Бей и взял три очка, оформив победу со счётом 3:1. Перед этим "горожане" в родных стенах со счётом 2:0 обыграли Мороку Свэллоуз, а также сыграли вничью с ТС Гэлакси (1:1). В 14-ти выездных поединках Кейптаун Сити оформил пять побед при пяти поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 0:0 на поле Кейптаун Сити

В 4-х поединках из пяти последних в этом противостоянии был зафиксирован результат 0:0

Мамелоди Сандаунз не проигрывает этому сопернику в родных стенах в шести встречах, оформив три победы

Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз

Букмекеры практически не сомневаются в победе хозяев поля, оценивая вероятность победы Мамелоди Сандаунз коэффициентом 1.51. Предлагаем взять здесь «Обе забьют – Нет» с коэффициентом 1.74.

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