Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.86 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Одиниз поединков заключительного 30-го тура чемпионата Южной Африки будет сыгран в субботу на арене «Sisa Dukashe Stadium», где местный Чиппа Юнайтед примет Сехухуне. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертовDailysports.

Чиппа Юнайтед

"Чилли Бойз" провели очень непростой сезон, однако справились с задачейсохранения прописки вэлитном дивизионе. На текущий момент Чиппа Юнайтед занимает лишь 12-е место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, набрав в 29-ти поединках 34 балла. От зоны вылета команду отдаляет семь очков.

При этом стоит признать, Чиппа провалила концовку сезона, ведь в пяти заключительных турах оформила только два ничейных исхода, проиграв трижды. Так, в рамках предыдущего тура Чиппа Юнайтед проводили выездной матч против Роял АМ и смогла зацепиться за одно очко, сыграв вничью 0:0. На своём поле «Чилли Бойз» в 14-ти поединках оформили только пять побед, проиграв при этом в четырёх случаях.

Сехухуне

После 29-ти поединков Сехухуне занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в активе 42 балла. Шансов побороться за попадание в первую тройку у команды уже нет, так что Сехухуне банально доигрывает сезон. От третьей строчки клуб отстал на семь баллов.

При этом было время, когда Сехухуне боролся за топ-3, однако из-за откровенно плохих результатов в последних турах команда уже давно распрощалась с мечтами попасть в призёры. В последней встрече "ёжики" принимали дома АмаЗулу и уступили со счётом 0:1. Таким образом выиграть клуб не в состоянии вот уже в пяти матчах, оформив на данном отрезке три ничьи при двух поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Сехухуне обыграл Чиппу Юнайтед со счётом 2:0

Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «обе забьют»

Лишь в одном поединке из пяти предыдущих сыграл вариант ставки на «Тотал больше 2.5»

Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз

Букмекеры не могут отдать кому-то предпочтение в этой встрече и оценивают шансы команд как равные. Считаем, что хозяева будут иметь больше шансов на успех и наша ставка «Победа Чиппа Юнайтед с форой (0)» с коэффициентом 1.86.

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