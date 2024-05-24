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Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Кейптаун Сперс - Кайзер Чифс прогноз Фото: facebook.com/kaizerchiefs / Автор неизвестен
Кейптаун Сперс Кейптаун Сперс
Премьер-лига ЮАР 25 мая 2024, 09:00 Кейптаун Сперс - Кайзер Чифс
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Южно-Африканская Республика,
Кайзер Чифс Кайзер Чифс
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.73
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Кейптаун Спёрс свой матч в рамках 30-го тура чемпионата Южной Африки проведёт в родных стенах "Athlone Stadium" в субботу вечером против Ричардс Бей. Предлагаем прогноз на этот поединок от экспертов Dailysports.

Кейптаун Спёрс

"Городские воины" провалили текущий сезони уже гарантированно понизятся в классе. Кейптаун Спёрс занимает последнюю строчку в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги. В активе "городских воинов" всего 20-ть набранных очков в 29-ти поединках и всего пять победы в текущем розыгрыше чемпионата Южной Африки при 19-ти поражениях.

От спасительного 14-го места команда отстала на десять очков. В последнем туре команда Шона Бартлетта проводила выездной матч против Голден Эрроуз, в котором смогла зацепиться за очки, сыграв вничью 1:1. Что касается домашней статистики, то на своём поле Кейптаун Спёрс в 14-ти матчах проиграл 10 раз при 4-х победах.

Кайзер Чифс

"Вожди" занимают восьмое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги и выше уже точно не поднимутся, тогда как в случае неудачи могут и вовсе оказаться за пределами первой десятки. На текущий момент команда Артура Зване имеет в активе 36 очков после 29-ти От первой тройки команда отстала на 13-ть очков.

В рамках последнего тура Кайзер Чифс проводил домашний матч против Полокване Сити, в котором сыграл вничью 0:0. Эта ничья стала уже третьей кряду для "вождей", тогда как выиграть команда не в состоянии вот уже в четырёх встречах подряд. На выезде Кайзер Чифс оформил три победы в 14-ти встречах при семи поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Кайзер Чифс обыграл «городских воинов» в родных стенах со счётом 3:2
  • Победная серия Кайзер Чифс в противостоянии с этим соперником насчитывает три матча
  • Только в двух поединках из пяти последних между этими командами сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз

Букмекеры не верят в аутсайдера, который хоть и мотивирован, однако провёл откровенно плохой сезон. Пожалуй, здесь лучше взять «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.73.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.73
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