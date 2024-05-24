АмаЗулу – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа АмаЗулу Коэф.: 2.09 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Один из поединков 30-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на арене "Princess Magogo Stadium", где местный АмаЗулу примет Голден Эрроуз. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

АмаЗулу

"Герои" в последних турах смогли поправить своё турнирное положение. На текущий момент АмаЗулу занимают 9-е место, имея в активе 36 баллов после 29-ти поединков. От зоны вылета АмаЗулу отделяет девять очков.

В рамках последнего тура команда Аянда Дламини на выезде играла с Сехухуне и сумела взять три балла, оформив победу со счётом 1:0. В целом в пяти последних поединках АмаЗулу проиграл лишь в одной встрече при двух победах. Что касается статистики на своём поле, то в родных стенах АмаЗулу в 14-ти матчах оформил только пять побед, однако и проиграл только в двух встречах.

Голден Эрроуз

Команда Вусумузи Вилакази в последнее время заметно сбавила обороты и по большей части разочаровывает своих поклонников. Так, в последнем матче Голден Эрроуз принимал на своём поле аутсайдера Премьер-Лиги Кейптаун Спёрс и сыграл лишь вничью 1:1. Этот матч продлил безвыигрышную серию команды до восьми поединков - шесть ничейных результатов при двух поражениях.

Разумеется, потери очков не могли сказаться на турнирном положении. Клуб из Дурбана свалился на 11-е место в турнирной таблице Южноафриканской Премьер-Лиги и держится в середине таблицы только за счёт былых заслуг. Отметим, что команда в 14-ти выездных поединках оформила шесть побед, уступив в семи встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге АмаЗулу оформили выездную победу со счётом 3:1 над Голден Эрроуз

Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

АмаЗулу в чемпионате проиграл Голден Эрроуз четыре последних домашних матча

АмаЗулу – Голден Эрроуз прогноз

Хозяева заслуженно здесь идут фаворитами у букмекеров. На победу АмаЗулу дают коэффициент на уровне 2.10. Считаем, что хозяева выиграют этот поединок.

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