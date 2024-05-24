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АмаЗулу – Голден Эрроуз прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
АмаЗулу - Голден Эрроуз прогноз Фото: x.com/AmaZuluFootball / Автор неизвестен
АмаЗулу АмаЗулу
Премьер-лига ЮАР 25 мая 2024, 09:00 АмаЗулу - Голден Эрроуз
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Южно-Африканская Республика,
Голден Эрроуз Голден Эрроуз
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа АмаЗулу
Коэф.: 2.09
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100%
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Один из поединков 30-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на арене "Princess Magogo Stadium", где местный АмаЗулу примет Голден Эрроуз. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

АмаЗулу

"Герои" в последних турах смогли поправить своё турнирное положение. На текущий момент АмаЗулу занимают 9-е место, имея в активе 36 баллов после 29-ти поединков. От зоны вылета АмаЗулу отделяет девять очков.

В рамках последнего тура команда Аянда Дламини на выезде играла с Сехухуне и сумела взять три балла, оформив победу со счётом 1:0. В целом в пяти последних поединках АмаЗулу проиграл лишь в одной встрече при двух победах. Что касается статистики на своём поле, то в родных стенах АмаЗулу в 14-ти матчах оформил только пять побед, однако и проиграл только в двух встречах.

Голден Эрроуз

Команда Вусумузи Вилакази в последнее время заметно сбавила обороты и по большей части разочаровывает своих поклонников. Так, в последнем матче Голден Эрроуз принимал на своём поле аутсайдера Премьер-Лиги Кейптаун Спёрс и сыграл лишь вничью 1:1. Этот матч продлил безвыигрышную серию команды до восьми поединков - шесть ничейных результатов при двух поражениях.

Разумеется, потери очков не могли сказаться на турнирном положении. Клуб из Дурбана свалился на 11-е место в турнирной таблице Южноафриканской Премьер-Лиги и держится в середине таблицы только за счёт былых заслуг. Отметим, что команда в 14-ти выездных поединках оформила шесть побед, уступив в семи встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге АмаЗулу оформили выездную победу со счётом 3:1 над Голден Эрроуз
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • АмаЗулу в чемпионате проиграл Голден Эрроуз четыре последних домашних матча

АмаЗулу – Голден Эрроуз прогноз

Хозяева заслуженно здесь идут фаворитами у букмекеров. На победу АмаЗулу дают коэффициент на уровне 2.10. Считаем, что хозяева выиграют этот поединок.

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Прогноз на матч Победа АмаЗулу
Коэф.: 2.09
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