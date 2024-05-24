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Орландо Пайретс – Суперспорт Юнайтед прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Орландо Пайретс - Суперспорт Юнайтед прогноз Фото: facebook.com/OrlandoPirates / Автор неизвестен
Орландо Пайретс Орландо Пайретс
Премьер-лига ЮАР 25 мая 2024, 09:00 Орландо Пайретс - Суперспорт Юнайтед
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Южно-Африканская Республика,
Суперспорт Юнайтед Суперспорт Юнайтед
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.68
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 30-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу в Йоханнесбурге, где на арене "Орландо Стейдиум" местный Орландо Пайретс примет Суперспорт Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Орландо Пайретс

«Пираты с Орландо» ведут борьбу за призовые места и на текущий момент занимают третье место в южноафриканской Премьер-лиге. В 29-ти турах Орландо Пайретс набрали 49 очков, тогда как от первой позиции подопечных Хосе Ривейро отделяет 24 балла. Орландо Пайретс, стоит отметить, допустил два поражения в последних турах, что позволило соперникам сократить отставание в турнирной таблице.

К примеру, в последнем туре "Пираты с Орландо" проводили домашний матч против одного из конкурентов в лице ТС Гэлакси, в котором уступили со счётом 0:1. А перед этим Орландо Пайретс дома умудрились проиграть Ричардс Бею (0:1). Перед этим у команды Хосе Ривейро было пять побед в рамках чемпионата кряду. Отметим также, что в родных стенах Орландо Пайретс в 14-ти встречах оформил 9 побед, проиграв лишь в трёх случаях.

Суперспорт Юнайтед

Команда Гейвина Ханта занимает пятое место в турнирной таблице южноафриканской Премьер-Лиги, хотя ещё в конце зимы Суперспорт Юнайтед входил в первую тройку команд. В 29-ти турах "модники" набрали 43 балла, что на шесть очков меньше, чем у идущего на третьей позиции Орландо Пайретс.

В последнем туре Суперспорт Юнайтед дома принимал Морока Свэллоуз и взял три очка, оформив победу со счётом 2:0. Эта победа стала второй в крайних четырёх турах и продлила беспроигрышную серию команды до 4-х встреч. В 14-ти выездных поединках Суперспорт Юнайтед оформил 5 побед, проиграв в 4-х случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Суперспорт Юнайтед оформил победу со счётом 3:1 в родных стенах
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Лишь в двух встречах из пяти предыдущих сыграл вариант ставки на «Тотал больше 2.5»

Орландо Пайретс – Суперспорт Юнайтед прогноз

У Суперспорт Юнайтед возникают проблемы в последних гостевых встречах. Обыграть удалось только команду из зоны вылета Роял АМ. Считаем, что здесь стоит взять «Победу Орландо Пайретс» с коэффициентом 1.68.

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Прогноз на матч Победа Орландо Пайретс
Коэф.: 1.68
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