Аль-Айн – Йокогама Маринос прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу вечером на арене "Хазза бин Зайед" определится победитель Лиги чемпионов АФК. В первом матче финального противостояния Йокогама Маринос со счётом 2:1 нанесла поражение Аль-Айну. Кто в итоге станет сильнейшим клубом Азии? Предлагаем прогноз на это противостояние от команды экспертов Dailysports.

Аль-Айн

По пути в полуфинал Аль-Айн обыграл в 1/8 финала Насаф Карши (0:0 на выезде и 2:1 дома), а в четвертьфинале в серии пенальти был пройден Аль-Наср (1:0 дома и 3:4 на выезде).

А вот в полуфинальной стадии оппонентом "Боссов" был непростой аравийский Аль-Хиляль, который уверенно выиграл чемпионат Саудовской Аравии. Однако для Аль-Айна преградой аравийский клуб не стал - 4:2 дома и 1:2 на выезде.

В чемпионате ОАЭ Аль-Айн занимает третью строчку, проигрывая лидеру Аль-Васлу 16-ть очков. Стоит отметить, что в чемпионате «боссы» в пяти последних турах оформили только две победы. В частности, в последнем для себя матче Аль-Айн на выезде со счётом 2:0 обыграл Аль-Вахду.

Йокогама Маринос

Клуб из Иокогамы в первой стадии плей-офф лишь в дополнительное время разобрался с Бангкок Юнайтед. Матч на выезде завершился со счётом 2:2, тогда как домашняя встреча и вовсе голов в основное время не принесла. В итоге победу "Маринос" принёс точный удар с 11-метровой отметки от Лопеса на 120+2 минуте.

После этого подопечные Харри Кьюэлла сыграли с китайским Шаньдун Тайшань и оформили победы в двух поединках - 2:1 на выезде и 1:0 дома. А вот в полуфинале лишь в серии пенальти Йокогама смогла обыграть южнокорейский Ульсан - 0:1 на выезде и 3:2 дома.

В чемпионате Йокогама Маринос не может выиграть уже в шести матчах кряду. В частности, в последнем туре команда проводила выездной матч против ФК Токио и сыграла вничью 1:1. Команда занимает только 13-е место в турнирной таблице, проигрывая лидеру 15 очков. При этом у «Маринос» два матча в запасе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

До текущего сезона команды не пересекались на футбольном поле

Только в одном матче из пяти с участием Аль-Айна сыграла ставка на «Обе забьют»

В пяти последних матчах с участием Йокогама Маринос забивали обе команды

Аль-Айн – Йокогама Маринос прогноз

Разумеется, букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая их победу коэффициентом 2.20. Однако советуем взять «Победа Аль-Айна с форой (0)» с коэффициентом 1.64.

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