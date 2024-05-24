Букмекеры назвали неожиданного фаворита на должность тренера Челси

Во вторник Челси попрощался с Маурисио Почеттино, и теперь «пенсионеры» озадачены поиском его преемника. На этом решили сыграть букмекеры, которые начали принимать ставки на то, кто же станет новым главным тренером Челси. И предпочтения фанатов, мягко говоря, удивили.

Как сообщил представитель одной из британских букмекерских контор, игроки активно ставили ставки на то, что главным тренером Челси в третий раз станет Жозе Моуриньо:

«С 10:15 до 10:50 сегодняшнего утра, каждая ставка, которую мы принимали, была на то, что следующим тренером Челси будет Моуриньо, что не соответствует отчетам о том, что Челси хочет молодого и динамичного тренера. За это время его ставки упали с 40/1 до 2/1. Мареска и Маккенна остаются фаворитами», – сообщает Evening Standard.

Правда, считается маловероятным, что Моуриньо в третий раз возглавит лондонский клуб и ставки фанатов на это событие считают довольно странными.