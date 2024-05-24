СРОЧНО! Милан уволил главного тренера

Как и ожидалось ранее, Стефано Пиоли больше не будет главным тренером Милана.

Официальный сайт Милана сообщает, что клуб принял решение не продлевать с Пиоли сотрудничество, несмотря на действующий контракт до лета 2025 года.

Как сообщает Фабрицио Романо, в ближайшее время Милан объявит о назначении экс-тренера Ромы, Шахтера Донецк и Браги Паулу Фонсеки.

Пиоли тренировал Милан с октября 2019 года. Под его руководством россонери выиграли Серию А-2021/22, а в минувшем сезоне вышли в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

Текущий сезон Серии А Милан гарантировано завершит на втором месте. В заключительном туре россонери сыграют против Салернитаны.