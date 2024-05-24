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"Всегда нелегко покидать клуб своей жизни", - Хави попрощался с Барселоной

Новости футбола Вчера, 13:23
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
"Всегда нелегко покидать клуб своей жизни", - Хави попрощался с Барселоной Фото: https://x.com/FabrizioRomano

Барселона официально уволила главного тренера Хави Эренандеса. Состоялась встреча Жоана Лапорты и других представителей руководства, на которой его поблагодарили за проделанную работу, но сообщили, что продолжать сотрудничество с ним не будут.

Хави Эранандес официально обратился к болельщикам Барселоны и поблагодарил их за поддержку и переживания.

"Дорогие друзья, всегда нелегко покидать клуб своей жизни, но я очень горжусь тем, что после двух с половиной лет во главе раздевалки, которая стала для меня второй семьей, я заканчиваю свою карьеру здесь".

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и любовь, которые всегда были рядом со мной и показывали мне такую же любовь.

С воскресенья я стану еще одним болельщиком, то ли сейчас на Олимпийском стадионе, то ли через несколько месяцев на новом "Камп Ноу". Потому что до того, как я стал игроком или тренером, я был болельщиком "Барселоны" и хочу только самого лучшего для клуба своей жизни.

Я работал с великолепной группой игроков и замечательным персоналом. Благодаря всем им мы достигали поставленных целей, кульминацией которых стали победа в Лиге и Суперкубке прошлого года. В этом сезоне все пошло не так, как мы хотели.

Большое спасибо всем. Болельщиков, игроков, персонал, работников клуба, президента, совет директоров, спортивных директоров, СМИ и всех, с кем я разделил этот путь за эти два с половиной сезона", - заявил Хави.

Напомним, что Ханси Флик стал новым главным тренером Барселоны и это подтверждено. Соглашение уже завершено, отработано и теперь утверждено его агентом Пини Захави.

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