Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером

Барселона решила уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды, но каталонцы уже официально назвали нового тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ханси Флик стал новым главным тренером Барселоны и это подтверждено. Соглашение уже завершено, отработано и теперь утверждено его агентом Пини Захави. Контракт согласован до 2026 года. Также известно, что Флик возьмет двух немецких помощников в свой штат.

Напомним, после поражения от Вильярреала (3:5) Хави заявил, что покинет пост главного тренера Барселоны. Однако позднее клубу удалось переубедить тренера остаться. Но позднее Жоана Лапорту разозлили слова Хави на пресс-конференции перед матчем с Альмерией о том, что из-за финансовых проблем, клуб не сможет бороться с Реалом за трофеи. Из-за этого Лапорта решил уволить Хави.

Флик находится без работы c сентября прошлого года, когда он был уволен из сборной Германии после череды неудачных результатов в товарищеских матчах.

Ранее Флик тренировал Баварию, с которой в сезоне-2019/20 выиграл требл.

За тур до финиша текущего сезона Барселона гарантировала себе второе место в Ла Лиге.