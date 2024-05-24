EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером

Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером

Новости футбола Сегодня, 09:29
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером Фото: https://x.com/Plettigoal

Барселона решила уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды, но каталонцы уже официально назвали нового тренера.

Как сообщает Фабрицио Романо, Ханси Флик стал новым главным тренером Барселоны и это подтверждено. Соглашение уже завершено, отработано и теперь утверждено его агентом Пини Захави. Контракт согласован до 2026 года. Также известно, что Флик возьмет двух немецких помощников в свой штат.

Напомним, после поражения от Вильярреала (3:5) Хави заявил, что покинет пост главного тренера Барселоны. Однако позднее клубу удалось переубедить тренера остаться. Но позднее Жоана Лапорту разозлили слова Хави на пресс-конференции перед матчем с Альмерией о том, что из-за финансовых проблем, клуб не сможет бороться с Реалом за трофеи. Из-за этого Лапорта решил уволить Хави.

Флик находится без работы c сентября прошлого года, когда он был уволен из сборной Германии после череды неудачных результатов в товарищеских матчах.

Ранее Флик тренировал Баварию, с которой в сезоне-2019/20 выиграл требл.

За тур до финиша текущего сезона Барселона гарантировала себе второе место в Ла Лиге.

Связанные команды и лиги
Барселона Ла Лига Испания
Популярные новости
СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны
Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика Новости футбола Сегодня, 04:55 Стала известна дата, когда Барселона объявит о назначении Флика
СРОЧНО! Милан уволил главного тренера Новости футбола Сегодня, 04:27 СРОЧНО! Милан уволил главного тренера
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 17:03 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Игрока Вест Хэма подозревают в играх на ставки Новости футбола Вчера, 11:55 Игрока Вест Хэма обвиняют в играх на ставках
Шестая команда Серии А может получить путевку в Лигу чемпионов. Что для этого нужно? Новости футбола Вчера, 02:37 Шестая команда Серии А может получить путевку в Лигу чемпионов. Что для этого нужно?
Больше новостей
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 09:37 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 09:29 Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 09:26 Манчестер Сити готов отпустить Эдерсона и уже нашел ему замену Новости футбола Сегодня, 08:52 Ключевой футболист Реала Мадрид пропустит финал Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:42 Де Росси намерен остаться в Роме. Стороны уладили все нюансы Новости футбола Сегодня, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:03 Алонсо озвучил решение по своему будущему руководству Байера Новости футбола Сегодня, 07:29 Клубы английской Премьер-лиги интересуются одним из лидеров Жироны Новости футбола Сегодня, 07:20 Претендент на должность тренера Брайтона и Челси выразил желание работать в другом клубе АПЛ Новости футбола Сегодня, 06:51 Его теперь просто не узнать! Салах шокировал своим новым иммиджем
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Хоккей 25 мая 2024 Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года