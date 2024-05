Последние новости

Новости футбола Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером

Новости футбола Манчестер Сити готов отпустить Эдерсона и уже нашел ему замену

Новости футбола Ключевой футболист Реала Мадрид пропустит финал Лиги чемпионов

Новости футбола Де Росси намерен остаться в Роме. Стороны уладили все нюансы

Новости футбола СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны

Новости футбола Алонсо озвучил решение по своему будущему руководству Байера

Новости футбола Клубы английской Премьер-лиги интересуются одним из лидеров Жироны

Новости футбола Претендент на должность тренера Брайтона и Челси выразил желание работать в другом клубе АПЛ