Реал Мадрид – Реал Бетис. Ориентировочные составы и последние новости

25 мая в матче заключительного тура испанской Ла Лиги встретятся между собой два Реала: Мадрид и Бетис.

Команда Карло Анчелотти этой игрой проведет последний матч перед финалом Лиги чемпионов, в котором 1 июня на «сливочных» ожидает дортмундская Боруссия. Сама игра, как и для Реала, так и для Бетиса непосредственно в чемпионате турнирного веса не имеет.

Королевский клуб – уже давно чемпион, а андалусийцы, несмотря на серию из двух невыигранных матчей кряду, уже обеспечили себя седьмым местом и путёвкой в Лигу конференций. Выше коллектив Мануеля Пеллегрини, а соответственно в зону Лиги Европы, уже не прыгнет, но и потеснить Вильярреалу себя не даст.

Наставник мадридского Реала перед матчем много говорил об уходе Тони Крооса, который принял решение окончить карьеру. Так как для «сливочных» этот матч будет последним в нынешнем сезоне на «Сантьяго Бернабеу», то и клуб должен подобающим образом провести свою легенду:

«Завтра мы попрощаемся с легендой. Есть много вещей, которыми мы можем насладиться. Это важный день, и болельщики будут с нами, как и весь сезон.Легенды должны сами решать, как им закончить карьеру. Кроос принял свое решение, и мы должны уважать его. Мы попрощаемся с ним наилучшим образом».

В то же время, против своего бывшего клуба не сыграет полузащитник Бетиса Иско, который в понедельник перенес операцию после перелома левой малобедренной кости и теперь приступит к индивидуальной работе.

Правда, и без Иско лазарет севильского клуба не сказать, что пустует. Пллегрини не сможет рассчитывать на сразу шестерых игроков. Также против Реала не сыграют: Хими Авилла, Герман Пезелла, Седрик Бакамбу, Марк Бартра и Ассане Диао. У «сливочных» же в лазарете находятся Ольерен Чуамени и Давид Алаба.

Опираясь на данные факты и предыдущие матчи, команда Dailysports подготовила для вас ориентировочные составы на данную встречу.

Ориентировочный состав Реала

Куртуа – Васкес, Милитао, Начо, Гарсия – Модрич, Камавинга, Кроос – Гюлер – Диас, Хоселу

Ориентировочный состав Бетиса

Силва – Абнер, Риад, Сократис, Сабали – Кардосо, Гуидо – Перес, Фекир, Форнальс – Виллиан Хосе

Стартовый свисток в матче 38-го тура испанской Ла Лиги Реал Мадрид – Реал Бетис на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в субботу, 24 мая в 21:00 по центральноевропейскому времени.