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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч финала Кубка Англии

Новости футбола Вчера, 14:36
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: когда и где смотреть онлайн матч финала Кубка Англии Фото: Getty

В финале Кубка Англии встретятся две команды из Манчестера. Манчестер Юнайтед сыграет против Манчестер Сити. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда смотреть эту игру.

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: что нужно знать о матче

Манчестер Сити будет защищать свой титул. В прошлом году они в финале обыграли как раз Манчестер Юнайтед со счетом 2:1. Ман Сити начал путь к финалу Кубка Англии с 1/32 финала. Горожане разгромили Хаддерсфилд на этом этапе, далее минимально обыграли Тоттенхэм 1:0, в 1/8 финала случился еще один разгром, Сити прошел Лутон 6:2. В четвертьфинальном матче команда Гвардиолы обыграла Ньюкасл 2:0, а в полуфинале Манчестер Сити сыграл против Челси. Матч получился очень напряженным, лондонская команда имела много возможностей, чтобы забить и победить, но Горожане выстоять и забили победный гол на 84 минуте. Автором мяча стал Бернарду Силва.

Манчестер Юнайтед в прошлом году играл в финале Кубка Англии в прошлом году, но уступили со счетом 1:2. По дороге к нынешнему финалу Красные дьяволы обыграли в 1/32 Уиган 2:0, далее обыграли Ньюпорт 4:2 и минимально одолели Ноттингем Форест 1:0. В дальнейшем у Манчестер Юнайтед были настоящие триллеры. Сначала они перестреляли Ливерпуль 4:3, а дальше были очень близки к настоящему апсету. Юнайтед выигрывал в Ковентри 3:0, но не смогли удержать это преимущество, представитель Чемпионшипа сравнял счет - 3:3. Матч перешел в овертаймы, а в дальнейшем в серию пенальти. Красные дьяволы таки смогли пройти Ковентри и выйти в финал.

Когда и где состоится матч?

Финальный матч Кубка Англии между Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 25 мая, и начнется в 16:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава – 16:00
  • Киев – 17:00
  • Ереван – 18:00
  • Астана – 20:00

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед где смотреть онлайн матч

Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч.

  • Армения - OTT Setanta Sports
  • Азербайджан - OTT Setanta Sports
  • Грузия - OTT Setanta Sports
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Qazsport
  • Кыргызстан - OTT Setanta Sports
  • Латвия - Viaplay
  • Литва - Viaplay
  • Молдова - OTT Setanta Sports
  • Польша - Eleven Sport
  • Таджикистан - OTT Setanta Sports
  • Туркменистан - OTT Setanta Sports
  • Украина – Setanta Sports
  • Узбекистан - OTT Setanta Sports
  • Эстония - Viaplay
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