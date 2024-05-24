Недавний победитель Лиги Европы принял решение о своем будущем

Позавчера Аталанта в финальном матче Лиги Европы разгромила Байер со счётом 3:0, и один из творцов триумфа бергамасков Джан Пьеро Гасперини уже знает, где он продолжит свою работу.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на газету L’Eco di Bergamo, главный тренер «богини» встретился сегодня боссами клуба по поводу продления контракта, а разговоры также продолжатся завтра. Считается, что это свидетельствует тому, что Гасперини поставит подпись под новым соглашением.

Сообщается, что ему предложат контракт до 2027 года с зарплатой 5 миллионов евро в год и два больших трансфера летом, чтоб успешно конкурировать в Лиге чемпионов. Считается, что специалист склоняется к тому, чтобы согласиться на предложение Аталанты и остаться на свой девятый сезон в команде.

Ранее сообщалось, что Гасперини привлек к себе внимание Наполи, но ввиду сложившейся ситуации боссу неаполитанцев Аурелио де Лаурентису, который вчера прямо с трибуны итальянского парламента назвал свой клуб «мусором», придётся обратиться к другим кандидатам.