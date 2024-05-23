Оговорка по Фрейду? Босс Наполи назвал свой клуб «мусором» прямо в итальянском парламенте

Президент Наполи Аурелио де Лаурентис в среду выступал перед итальянским парламентом, где говорил о необходимости сокращения Серии А и необходимости поддержки клубов со стороны правительства. Во время этого выступления босс неаполитанского коллектива допустил оплошность.

Де Лаурентис заявил, что статус лиги удерживают шесть, от силы восемь клубов и правительство должно это понять. Остальные же являются мусором:

«У Серии А никогда не хватит сил сократить количество клубов, поэтому правительство должно сделать это и решить, что в Серии А должно быть X, а не Y клубов, потому что доходы не могут оправдать ее существование. В этой Лиге участвуют шесть, максимум восемь клубов, и правительство должно это осознать. Остальное - просто мусор. Мы хотим, чтобы правительство стабилизировало голосование в пользу тех шести-восьми клубов, которые имеют решающее значение для создания лиги, потому что иначе она не устоит».

Правда, босс Наполи, видимо, забыл, что по состоянию на сейчас его команда не входит в лидирующую восьмерку чемпионата Италии, за тур до конца сезона располагаясь на десятом месте в турнирной таблице и максимум сохраняя шансы на попадание в Лигу конференций.