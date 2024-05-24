EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
ФК Тулса Роинекс - Oakland Roots прогноз Фото: fctulsa.com / Автор неизвестен
ФК Тулса Роинекс ФК Тулса Роинекс
Чемпионшип ЮСЛ США Сегодня, 20:30 ФК Тулса Роинекс - Oakland Roots
-
- : -
США,
Oakland Roots Oakland Roots
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Oakland Roots не проиграет
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков в рамках очередного тура USL Чемпионшип будет сыгран в субботу на "ONEOK Field", где местная Талса примет Окленд Рутс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Талса

Команда Марио Санчеса пока не особо впечатляет в текущем сезоне и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В 9-ти сыгранных поединках Талса оформила всего две победы при трёх поражениях. От первой восьмёрки команд клуб из Оклахомы отстаёт на три балла.

В последнем туре Талса проводила выездной матч против Тампа-Бей и уступила с разгромным счётом 0:5. Это поражение продлило серию команды без побед до трёх встреч. В целом же в пяти последних турах Талса оформила только одну победу при двух поражениях и таком же количестве ничейных исходов.

Окленд Рутс

Подопечные Гэвина Глинтона ведут борьбу за попадание в первую восьмёрку команд и дальнейшее участие в плей-офф Чемпионшипа. На текущий момент Окленд Рутс занимает девятое место в турнирной таблице, уступая идущему на восьмом месте Колорадо Спрингс два балла.

В последнем матче Окленд Рутс принимал на своём поле ОК Блюз и взял три очка, оформив победу со счётом 2:1. Эта победа стала для команды Гэвина Глинтона первой в крайних пяти турах. Отметим, что на выезде Окленд Рутс выиграл только один матч из пяти сыгранных, уступив в трёх случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом сезоне Талса обыграла Окленд Рутс на выезде со счётом 1:0
  • В трёх последних матчах Окленд Рутс из пяти сыгранных сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»
  • Только в двух матчах из пяти предыдущих с участием Талсы забивали обе команды

Талса – Окленд Рутс прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая победу Талсы коэффициентом 2.23. Предлагаем взять здесь «Окленд Рутс» не проиграет с коэффициентом 1.66.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Oakland Roots не проиграет
Коэф.: 1.66
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Панатинаикос - Фенербахче прогноз Евролига Сегодня, 12:00 Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Панатинаикос Коэф.: 2.12 Фенербахче Рекомендуем БетВиннер
Венеция - Палермо прогноз Серия B Италия Сегодня, 14:30 Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Венеция Коэф.: 1.88 Палермо Сделать ставку Мелбет
Рогаска - Горица прогноз Кубок Словении Сегодня, 14:30 Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Рогаска Коэф.: 2.04 Горица Сделать ставку Мелбет
Реал Мадрид - Олимпиакос прогноз Евролига Сегодня, 15:00 Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Реал Мадрид Коэф.: 1.87 Олимпиакос Рекомендуем Мелбет
Швеция - Чехия прогноз Чемпионат Мира 25 мая 2024, 07:20 Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Швеция Коэф.: 1.92 Чехия Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 09:37 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 09:29 Here we go. Барселона определилась с новым главным тренером Новости футбола Сегодня, 09:26 Манчестер Сити готов отпустить Эдерсона и уже нашел ему замену Новости футбола Сегодня, 08:52 Ключевой футболист Реала Мадрид пропустит финал Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 08:42 Де Росси намерен остаться в Роме. Стороны уладили все нюансы Новости футбола Сегодня, 08:04 СРОЧНО! Хави уволен с поста главного тренера Барселоны Новости футбола Сегодня, 08:03 Алонсо озвучил решение по своему будущему руководству Байера Новости футбола Сегодня, 07:29 Клубы английской Премьер-лиги интересуются одним из лидеров Жироны Новости футбола Сегодня, 07:20 Претендент на должность тренера Брайтона и Челси выразил желание работать в другом клубе АПЛ Новости футбола Сегодня, 06:51 Его теперь просто не узнать! Салах шокировал своим новым иммиджем
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Фенербахче прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Венеция – Палермо прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Рогашка – Горица прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Реал Мадрид – Олимпиакос прогноз и ставки на матч 24 мая 2024 года Футбол Сегодня Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Хоккей 25 мая 2024 Швеция — Чехия прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Морока Свэллоуз – Роял АМ прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Мамелоди Сандаунз – Кейптаун Сити прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Чиппа Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года Футбол 25 мая 2024 Кейптаун Спёрс – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года