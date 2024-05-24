Талса – Окленд Рутс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Oakland Roots не проиграет Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках очередного тура USL Чемпионшип будет сыгран в субботу на "ONEOK Field", где местная Талса примет Окленд Рутс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Талса

Команда Марио Санчеса пока не особо впечатляет в текущем сезоне и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В 9-ти сыгранных поединках Талса оформила всего две победы при трёх поражениях. От первой восьмёрки команд клуб из Оклахомы отстаёт на три балла.

В последнем туре Талса проводила выездной матч против Тампа-Бей и уступила с разгромным счётом 0:5. Это поражение продлило серию команды без побед до трёх встреч. В целом же в пяти последних турах Талса оформила только одну победу при двух поражениях и таком же количестве ничейных исходов.

Окленд Рутс

Подопечные Гэвина Глинтона ведут борьбу за попадание в первую восьмёрку команд и дальнейшее участие в плей-офф Чемпионшипа. На текущий момент Окленд Рутс занимает девятое место в турнирной таблице, уступая идущему на восьмом месте Колорадо Спрингс два балла.

В последнем матче Окленд Рутс принимал на своём поле ОК Блюз и взял три очка, оформив победу со счётом 2:1. Эта победа стала для команды Гэвина Глинтона первой в крайних пяти турах. Отметим, что на выезде Окленд Рутс выиграл только один матч из пяти сыгранных, уступив в трёх случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В прошлом сезоне Талса обыграла Окленд Рутс на выезде со счётом 1:0

В трёх последних матчах Окленд Рутс из пяти сыгранных сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Только в двух матчах из пяти предыдущих с участием Талсы забивали обе команды

Талса – Окленд Рутс прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая победу Талсы коэффициентом 2.23. Предлагаем взять здесь «Окленд Рутс» не проиграет с коэффициентом 1.66.

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