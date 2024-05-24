Эль-Дахлея – Эраб Контракторс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Араб Kонтракторс Коэф.: 2.02 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Поединок 25-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу вечером в Каире, где на "Полис Академи Стейдиум" местная Эль-Дахлея примет Эраб Контракторс. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эль-Дахлея

"Красно-чёрные" занимают последнее место в турнирной таблице и пока не видно за счёт чего Эль Дахлея сможет сохранить за собой место в элитном дивизионе. В 23-х поединках команда Алаа Абд Элаала смогла оформить только одну победу, проиграв при этом в 13-ти встречах. В итоге на счету у Эль Дахлеи всего 12 набранных очков и от спасительной зоны команду отделяет уже восемь очков.

В рамках последнего игрового дня "красно-чёрные" проводили выездной матч против Баладията, в котором проиграли с минимальным счётом 0:1. В итоге Эль Дахлея не в состоянии добиться победы вот уже в 14-ти матчах во всех турнирах, оформив на данном отрезке пять ничьих в Премьер-Лиге. На своём поле Эль-Дахлея в 11-ти матчах добилась только одной победы, уступив в 4-х случаях.

Эраб Контракторс

"Жёлто-чёрные" выглядят очень слабо в текущем сезоне Премьер-Лиги и ведут борьбу за выживание в элитном дивизионе, являясь прямым конкурентом Эль-Дахлеи. На данный момент Эраб Контракторс занимает лишь 17-е место в турнирной таблице, опережая соперника на 4 очка. В 22-х сыгранных поединках команда Шавки Гариба набрала только 16 очков, оформив победы всего в трёх поединках.

В рамках предыдущего тура Эраб Контракторс принимал на своём поле Фарко и не смог обыграть соперника, сыграв только вничью 1:1. А вот перед этим "жёлто-чёрные" дома минимально проиграли Аль-Иттихаду со счётом 0:1. В целом у команды только одна победа в последних пяти турах при трёх поражениях. На выезде «жёлто-чёрные» в 11-ти встречах добились только трёх побед, однако две из них оформлены в последних трёх гостевых встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 0:0 на поле Эраб Контракторс

Только в двух матчах из пяти последних забивали обе команды

Эль-Дахлея проиграла три последних домашних поединка этому сопернику

Эль-Дахлея – Эраб Контракторс прогноз

Считаем, что у гостей отличный шанс набрать три очка в предстоящей встрече. Видно, что Эль-Дахлее тяжело даются матчи в элите, тогда как «жёлто-чёрные» оформили две выездные победы в последних турах. Наша ставка «Победа Эраб Контракторс» с коэффициентом 2.02.

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