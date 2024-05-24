Александр Усик подал официальное заявление оставить титул IBF у него

Александр Усик подготовил официальное обращение к президенту IBF Дэрил Пиплз, чтобы у него оставили титул.

Сам глава IBF подтвердил эту информацию. Украинец попросил оставить у него титул IBF до реванша с Тайсоном Фьюри, который должен состояться осенью. Вскоре ассоциация должна дать свой ответ.

Тайсон Фьюри и Александр Усик 18 мая в Эр-Рияде определили первого с 1999 года абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Раздельным решением судей победу одержал украинец - 112:115, 114:113, 113:114 - и стал обладателем чемпионских поясов WBC, WBA, IBF, WBO and IBO.

В девятом раунде Усик отправил Фьюри в нокдаун: британца от падения на ринг спасли только канаты и угол. Осенью боксеры должны провести повторный бой. Украинец согласился на реванш сразу после поединка в Эр-Рияде.

К стати, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе Карл Фроч поделился своими мыслями относительно причин поражения бывшего чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Как рассказал Фроч, отец Тайсона - Майкл, вмешивался в подготовку сына и это могло серьезно помешать Цыганскому королю.